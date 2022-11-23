طهران تعتقل بريطانياً إيرانياً لتواصله مع وسائل إعلام بالخارج

أفادت إحدى وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بأنه تم اعتقال مواطن بريطاني-إيراني في إقليم أصفهان اليوم الأربعاء، بتهمة مشاركة معلومات مع محطات إخبارية في الخارج.

وقالت شبكة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إن "جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري اعتقل مواطناً بريطانياً-إيرانياً تواصل مع (هيئة الإذاعة البريطانية) بي. بي. سي وإيران إنترناشيونال". وأضافت أن هذا المواطن مولود في بريطانيا.

مادة اعلانية

وتتهم طهران الوسيلتين الإعلاميتين المتمركزتين في الخارج وتبثان الأخبار باللغة الفارسية بدعم حركة احتجاجية على مستوى البلاد مستمرة منذ أكثر من شهرين أشعلتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في حجز شرطة الأخلاق في طهران.