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A riot police vehicle rides in a street in Tehran, Iran, October 3, 2022. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
الشرطة وسط طهران تحسباً لأي احتجاجات (أرشيفية)
احتجاجات إيران

طهران تعتقل بريطانياً إيرانياً لتواصله مع وسائل إعلام بالخارج

الرجل الذي تم اعتقاله في أصفهان اليوم متهم بمشاركة معلومات مع "بي بي سي" و"إيران إنترناشيونال"

العربية.نت
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أفادت إحدى وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بأنه تم اعتقال مواطن بريطاني-إيراني في إقليم أصفهان اليوم الأربعاء، بتهمة مشاركة معلومات مع محطات إخبارية في الخارج.

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وقالت شبكة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إن "جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري اعتقل مواطناً بريطانياً-إيرانياً تواصل مع (هيئة الإذاعة البريطانية) بي. بي. سي وإيران إنترناشيونال". وأضافت أن هذا المواطن مولود في بريطانيا.

وتتهم طهران الوسيلتين الإعلاميتين المتمركزتين في الخارج وتبثان الأخبار باللغة الفارسية بدعم حركة احتجاجية على مستوى البلاد مستمرة منذ أكثر من شهرين أشعلتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في حجز شرطة الأخلاق في طهران.

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