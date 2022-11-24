بسب فيديو "بلا شرف".. إيران تعتقل لاعب كرة قدم شهيراً

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الخميس باعتقال ويريا غفوري، لاعب فريق فولاد الأهواز، بتهمتي "إهانة وتضعيف المنتخب الإيراني لكرة القدم" و"الدعاية ضد النظام".

"بلا شرف"

ويبدو أن السبب المباشر لاعتقاله يتعلق بنشره فيديو على صفحته على إنستغرام فيه هتاف "بلا شرف بلا شرف" ضد المنتخب الإيراني لكرة القدم في الملعب في قطر.

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وسبق أن لعب غفوري، وهو كردي من مواليد مدينة سنندج، عاصمة كردستان إيران، في منتخب إيران لكرة القدم وفريق استقلال طهران، واتخذ في الأسابيع الأخيرة موقفا شرسا ضد النظام الإيراني خاصة بعد القمع الواسع النطاق للمناطق الكردية في إيران.

إلى هذا، استدعى قسم الأمن في وزارة الرياضة الإيرانية، وريا غفوري وطلب منه تقديم إيضاحات حو انتقاداته.

اعتقال العديد من اللاعبين

واعتقلت السلطات الإيرانية حتى الآن عددًا من لاعبي كرة القدم بتهمة العمل ضد الأمن القومي، بما في ذلك برويز برومند وحسين ماهيني وحميد رضا علي عسكري، كما تم استدعاء البعض الآخر، بما في ذلك يحيى غُل محمدي، المدير الفني لفريق برسيبوليس لكرة القدم بسبب دعم للمحتجين.

كما آثارت مواقف علي كريمي وعلي دائي غضب السلطات الإيرانية، لدرجة أن القضاء أعلن مقاضاة علي كريمي الذي انتقل لمنفاه في كندا، ومصادرة جواز سفر علي دائي عند دخوله المطار في طريق العودة من الخارج.

ومع انطلاق مونديال 2022 في قطر، اتسع نطاق الانتقادات لدرجة أن عددا من الإيرانيين رحبوا بخسارة المنتخب الإيراني لكرة القدم أمام إنجلترا بنتيجة ستة إلى اثنين، وابتهجوا في الشوارع.