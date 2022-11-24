بلينكن: ندعو إيران لوقف العنف ضد النساء وقمع المحتجين

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مواصلة بلاده دعم الشعب الإيراني في مواجهة قمع السلطات "الوحشي".

ودعا في بيان اليوم الخميس، السلطات الإيرانية لوقف قمع المحتجين والعنف ضد النساء والفتيات.

مادة اعلانية

كما أشار إلى أن بلاده ستعمل على إقصاء إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة.

إلى ذلك، قال في البيان إن "الآلاف من الإيرانيين الشجعان خاطروا بحياتهم وحريتهم للاحتجاج على سجل النظام الطويل من القمع والعنف، بعد وفاة مهسا أميني في حجز ما يسمى بشرطة الأخلاق الإيرانية".

وضع خطر في إيران

وعن جلسة مجلس حقوق الإنسان التي عقدت اليوم، أوضح أن الجلسة لا تترك أدنى شك في أن أعضاء مجلس حقوق الإنسان يدركون خطورة الوضع في إيران.

كذلك بيّن أن بعثة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها اليوم ستساعد في ضمان تحديد أولئك المنخرطين في القمع العنيف المستمر للشعب الإيراني وتوثيق أفعالهم.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت أمس، حزمة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران، طالت 3 إيرانيين على خلفية انتهاك حقوق الإنسان.

عقوبات على متورطين بالقمع

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة في بيان إن المسؤولين الذين أدرجوا على قائمة العقوبات هم علي أصغري رئيس بلدية سنندج عاصمة محافظة كردستان، وعلي رضا مرادي قائد شرطة المدينة، ومحمد تقي أوصانلو قائد القوات البرية التابعة للحرس الثوري المسؤولة عن محافظة أذربيجان الغربية بشمال غربي إيران.

فيما فرضت الولايات المتحدة قبل أسبوع أيضاً، عقوبات على موظفين كبار بمؤسسة إعلامية حكومية في إيران، تتهمها واشنطن ببث مئات الاعترافات التي أدلى بها معتقلون تحت الضغط في الوقت الذي تزيد فيه واشنطن الضغوط على طهران بشأن حملة قمع الاحتجاجات.

وفاة مهسا أميني

يذكر أنه منذ مقتل الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً في 16 سبتمبر الفائت، بعد 3 أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق أثناء زيارة لها إلى طهران مع شقيقها الأصغر، بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة المفروضة، والتظاهرات لم تهدأ في البلاد.

وأشعل موتها احتجاجات غير مسبوقة منذ 3 سنوات، تقدمتها في معظم الأحيان الشريحة الشابة في إيران.

وتصدت القوات الأمنية بشكل عنيف للمحتجين، وتحدّثت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي يقع مقرّها في أوسلو، في آخر حصيلة أصدرتها، عن مقتل 416 شخصًا على أيدي القوات الأمنية في إيران، بمن فيهم 51 طفلًا و21 امرأة.