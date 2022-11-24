إيران توقف لاعب كرة قدم شهيراً.. بتهمة "الدعاية ضد الدولة"

أوقفت السطات الإيرانية، اليوم الخميس، لاعب كرة القدم الشهير فوريا غفوري، بتهمة "إهانة وتشويه سمعة المنتخب الوطني والانخراط في الدعاية" ضدّ الدولة.
وجرى توقيف غفوري بعد حصة تدريبية لفريقه فولاد خوزستان بناء على قرار من السلطة القضائية، حسبما أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
ترديد النشيد
أتى ذلك بعد أيام على تقديم لاعبي منتخب إيران الدعم للمحتجين، حيث لم يرددوا النشيد الوطني قبل مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم أمام إنجلترا.
وصمت كل عناصر التشكيلة الأساسية لإيران المكونة من 11 لاعباً أثناء عزف النشيد الوطني في استاد خليفة الدولي، وفق رويترز.
فيما حجب التلفزيون الإيراني صور اللاعبين خلال البث الحي لعزف النشيد الوطني قبل المباراة.
واستدعى القضاء الإيراني في الفترة الماضية شخصيات سينمائية وسياسية ورياضية، اتُهموا بنشر محتوى "استفزازي" دعما لحركة الاحتجاجات في إيران.
اعتقال الرياضيين
من بين هذه الشخصيات مدرب نادي بيرسيبوليس لكرة القدم، يحيى غول محمدي، وغيره من الرياضيين.
يذكر أن التظاهرات التي لم تهدأ في البلاد منذ وفاة أميني البالغة من العمر 22 عاماً بعد 3 أيام من اعتقال في طهران، من قبل شرطة الأخلاق، ما شكل تحدياً كبيراً للزعماء الدينيين الذين يفرضون قبضة حديدية على الحكم منذ ثورة عام 1979.
فيما أقدم العديد من الرياضيين والرياضيات السابقين والحاليين أيضا إلى تبني مبادرات بعضها مبطن وخجول وبعضها واضح وصريح للتعبير عن دعمهم للمحتجين، سواء عبر الامتناع عن ترديد النشيد الوطني أو الاحتفال بالانتصارات الرياضية، أو حتى بالظهور بلا حجاب في مسابقات دولية، وأحيانا عبر بوست أو صورة على إنستغرام.
في حين تصدت السلطات إلى تلك المبادرات بالتهديد والتهويل، والاعتقال.
وقد أقدمت أمس الأحد على اعتقال نحو 8 شخصيات سينمائية وسياسية ورياضية، متهمة إياهم بنشر ما وصفته بـ "المحتوى الاستفزازي".
-
جينفر لوبيز تحذف تاريخها على "إنستغرام".. ماذا يجري؟بشكل مفاجئ، حذفت المغنية والممثلة العالمية، جنيفر لوبيز، جميع منشورات حسابها على إنستغرام الذي يضم 227 مليون متابع، وتم استبدال صورة الملف الشخصي ... ثقافة وفن
-
في سابقة من نوعها.. مصرية تترشح لمنصب "العمدة"تقدمت سيدة مصرية تشغل منصباً جامعياً بأوراق ترشيحها لتشغل منصب العمدة في قريتها بمحافظة المنوفية شمال القاهرة.وأوضحت سارة زهران، الحاصلة على دكتوراه ... مصر
-
الرئاسي اليمني: الحوثيون استهدفوا منشآت حيوية بمسيرات إيرانيةحذر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الخميس، من أن تكرار هجمات الحوثيين على المنشآت الحيوية في البلاد يهدد إمدادات الطاقة وحرية التجارة العالمية، ... اليمن