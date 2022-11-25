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من تظاهرات طهران (أرشيفية من رويترز)

احتجاجات إيران مستمرة.. والأمن يطلق النار في زاهدان

دبي - العربية.نت
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مع استمرار الاحتجاجات في إيران منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر الفائت، أطلقت قوات الأمن النار الجمعة نحو متظاهرين في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، وفق "إيران إنترناشيونال".

كما انطلقت تظاهرات في مدينة تشابهار بالمحافظة، حيث ردد المحتجون هتافات مناوئة للمرشد علي خامنئي.

تشكيل لجنة تقصي الحقائق

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، كان صوّت الخميس بأعضائه الـ 47، على تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن إيران، والانتهاكات التي حصلت خلال الشهرين الماضيين بحق آلاف المتظاهرين.

وصوتت 25 دولة لصالح القرار، بينما تحفظت 16 دولة، وعارضت القرار 6 دول، بحسب مراسل "العربية/الحدث".

مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب الإيرانية والمتظاهرين في طهران (أرشيفية من فرانس برس)
مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب الإيرانية والمتظاهرين في طهران (أرشيفية من فرانس برس)

فيما نصت مسودة المشروع على تشكيل لجنة تقصي الحقائق وتوثيق الأدلة تحسباً لآلية المحاسبة.

وقف أعمال القتل

كما دعت السلطات الإيرانية إلى وقف أعمال القتل خارج القانون والإخفاءات القسرية والعنف الجنسي، بحق المحتجين والمتظاهرين.

كذلك حثت السلطات إلى وقف التحرش بعائلات ضحايا التظاهرات وضمان حقها في الوصول إلى الحقيقة، مشددة على ضرورة وقف إجراءات التمييز ضد النساء والفتيات في البلاد.

من احتجاجات طهران (أرشيفية من فرانس برس)
من احتجاجات طهران (أرشيفية من فرانس برس)

غضب حول عدة قضايا

يشار إلى أن التظاهرات تعم البلاد منذ 16 سبتمبر الفائت إثر مقتل مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً، بعد اعتقالها في طهران من قبل "شرطة الأخلاق".

فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية والدينية بشكل عام.

من الاحتجاجات في طهران (أرشيفية من أسوشييتد برس)
من الاحتجاجات في طهران (أرشيفية من أسوشييتد برس)

بينما تصدت القوات الأمنية بشكل عنيف للمحتجين، ما أدى إلى مقتل 419 متظاهراً على أقل تقدير بينهم 60 طفلاً، بحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا".

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