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حريق سابق في إيران

انفجار في مجمع للحديد والصلب وسط إيران.. ومقتل شخص

دبي - العربية.نت
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قتل شخص وأصيب اثنان آخران في انفجار بمجمع للحديد والصلب في مدينة يزد وسط إيران، وفق ما أفادت "إيران إنترناشيونال"، اليوم الجمعة.

فيما لم تذكر أي تفاصيل عن سبب الانفجار.

حريق هائل في مجمع للبتروكيماويات غربي إيران إيران حريق هائل في مجمع للبتروكيماويات غربي إيران

مسلسل من الانفجارات والحرائق

يذكر أن إيران شهدت عام 2020، مسلسلاً من الانفجارات والحرائق في منشآت للبتروكيماويات والنفط وطالت منشآت نووية وعسكرية، حيث وصفت بعضها بـ "عمليات تخريبية".

وكان أهم تلك الحوادث، انفجار موقع نطنز النووي في أصفهان، في يوليو 2020 والذي دمر أجهزة الطرد المركزي الحديثة.

وكذلك تفجير في قاعدة "خجیر " للصواريخ شرق طهران بالقرب من موقع بارتشين العسكري، في يونيو 2020.

انفجارات غامضة

كما وقع انفجار آخر في 10 يوليو 2020، في منطقة غرمدرّة، غرب طهران، استهدف قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية لشركة "بلانيت لابز Planet labs" حدوث حرائق في مساحة 22 ألف متر مربع.

وكان رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، قد وصف انفجار منشأة "نطنز " النووية بأنه "حدث بشكل غير طبيعي"، فيما قال إن الحوادث الأخرى كانت بسبب "نقص تدابير السلامة"، على حد تعبيره.

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