فرنسا: مطالب محتجي إيران مشروعة ويجب سماعها

جددت فرنسا إدانتها الشديدة للقمع الذي يتعرض له المحتجون في إيران، من نساء ورجال.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، آن-كلير لو جاندر، في تصريحات، الجمعة، إن مطالب المتظاهرين بمزيد من الحرية واحترام حقوقهم مشروعة، ويجب سماعها.

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كما أكدت أن باريس ستواصل عملها في المحافل الدولية والأوروبية لمكافحة إفلات المسؤولين عن قتل الشابة الكردية مهسا أميني من العقاب، ومطالبة إيران بإنهاء قمع المحتجين واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الحق في التظاهر السلمي.

أحد أكثر التحديات جرأة

يشار إلى أن التظاهرات تعم إيران منذ 16 سبتمبر الفائت، إثر مقتل مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً، بعد اعتقالها في طهران من قبل "شرطة الأخلاق".

فقد تحول الغضب إلى ما يشبه "الانتفاضة"من قبل الإيرانيين المستائين، من جميع طبقات المجتمع، ما شكل أحد أكثر التحديات جرأة للزعماء، ورجال الدين الذين يحكمون البلاد، منذ ثورة 1979 التي صعدت بهم إلى السلطة.

المناطق الكردية

كما ارتفعت حدة الحراك مؤخراً في المناطق الكردية، من قبيل زاهدان وهمدان ومهاباد وبوكان وأشنوية إلى جانب المدن التركية خوي وتكاب في محافظة أذربيجان الغربية وغيرها. وشهدت مدن محافظة كردستان من قبيل سنندج وسقز ومريوان وديوان درة وكامياران، بالإضافة إلى مدن كردية أخرى في محافظتي كرمانشاه وعيلام، تظاهرات أيضاً.

بينما تصدت القوات الأمنية بشكل عنيف للمحتجين وأطلقت الرصاص الحي. وأفادت منظمة هرانا لنشطاء حقوق الإنسان في البلاد (HRA)، قبل أيام أن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع إلى 419 على أقل تقدير، بينهم 60 طفلاً، بعضهم لم يتجاوز الثماني سنوات.