لاعب إيراني شهير: إن لم نتحد سيرقصون على جثثنا

مرة جديدة هاجم لاعب منتخب إيران لكرة القدم السابق، علي كريمي، المعروف بدعمه للاحتجاجات في بلاده إثر وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، النظام وقوات الأمن.

فبعد فوز منتخب إيران أمس الجمعة، على ويلز بهدفين دون رد بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمونديال قطر 2022 في كرة القدم، أشار كريمي إلى احتفال قوات الأمن الإيرانية بهذا الفوز.

أشار نجم كرة القدم الإيرانية السابق، علي كريمي، عبر حسابه على "إنستغرام" إلى احتفال قوات القمع الإيرانية بعد بفوز منتخب إيران، قائلاً: "رقص وفرحة وحوش النظام ليست من أجل فوز المنتخب الوطني، بل من أجل انتصار غرفة فكر النظام". وأضاف: "إذا لم نتحد فسوف يرقصون على جثثنا". pic.twitter.com/gdDIk6I5Nl — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) November 26, 2022

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كما كتب في خاصية الستوري على حسابه في إنستغرام: "رقص وفرحة وحوش النظام ليست من أجل فوز المنتخب الوطني، بل من أجل انتصار فكر النظام"، مضيفاً: "إذا لم نتحد فسوف يرقصون على جثثنا".

مقاضاة كريمي

وتثير مواقفه من التظاهرات غضب السلطات الإيرانية، لدرجة أن القضاء أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي مقاضاة كريمي الذي انتقل لمنفاه في كندا.

يأتي ذلك بينما تستمر الاحتجاجات في إيران إثر وفاة أميني البالغة 22 عاماً في 16 سبتمبر الفائت.

فيما قابلت قوات الأمن هذه التظاهرات بعنف، واعتقلت آلاف الأشخاص وقتلت المئات.

السجن أو الموت

يشار إلى أن لاعبي المنتخب الإيراني أدوا أمس النشيد الوطني قبيل مباراتهم مع ويلز، بعدما امتنعوا عن ذلك في المباراة الأولى ضد إنجلترا، في لفتة فسرت على أنها تضامناً مع التظاهرات.

وكشفت صحيفة The Sun البريطانية أنه تم تحذير اللاعبين من أنهم قد يواجهون السجن أو الموت عند عودتهم إلى ديارهم بعد رفضهم ترديد النشيد قبل مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم أمام إنجلترا الاثنين الفائت.

إذ وجه مسؤولون إيرانيون ورجال دين تهديدات مبطنة بعقاب اللاعبين قبل مباراة أمس.

ولعل هذا ما دفع اللاعبين إلى التراجع، هرباً من مصير رهيب قد يهددهم.