واجهوا المحتجين بالرصاص الحي..خامنئي يشيد بقوات الباسيج

على الرغم من اشتباكهم مع المتظاهرين في العديد من المناطق، وإطلاقهم الرصاص الحي على المحتجين، أشاد المرشد الإيراني علي خامنئي بأفراد قوات الباسيج الذراع التعبوية للحرس الثوري، معتبراً أنهم "ضحوا بأنفسهم لإنقاذ الشعب من مثيري الشغب"، وفق وصفه.

توعد بالتصدي

وتوعد بالتصدي لمن وصفهم بـ "مثيري الشغب" في البلاد، في إشارة إلى المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة التي فجرتها وفاة الشابة مهسا أمينيبعد اعتقالها منذ أكثر من شهرين. وقال في كلمة متلفزة أمام حشد من قوات التعبئة الشعبية (الباسيج) إن "مثيري الشغب سيدفعون ثمن أفعالهم وسيتم التعامل معهم دون شك".

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كما رأى أن "الباسيج تدخل في الآونة الأخيرة حتى لا يسمح للأمة بأن تصبح مجموعة من مثيري الشغب أو المرتزقة أو المرتهنين"، وفق تعبيره

إلى ذلك، اعتبر أن دوره يتخطى المهام العسكرية، معتبراً أنه "ثقافة وتفكير". ولفت إلى وجوب أن يتواجد "في جميع المجالات، بما في ذلك مجال العلوم وعلوم الدين والعلوم المادية".

وشدد على أن "المعركة ليست مع حفنة مشاغبين في الداخل، لكنها عالمية"، وفق تعبيره، في إشارة إلى اتهام المتظاهرين بالتبعية للخارج.

اشتباكات ورصاص حي

أتى ذلك، بعد اشتباكات متعددة وقعت بين الباسيج والمتظاهرين في عدة بلدات لاسيما في المناطق الكردية المضطربة، جراء تواصل الاحتجاجات التي تفجرت منذ مقتل الشابة مهسا أميني في سبتمبر الماضي، بعد اعتقالها من قبل الشرطة الدينية.

وكان الحرس الثوري أعلن أمس إرسال مزيد من التعزيزات العسكرية إلى تلك المناطق، لاسيما المتاخمة للحدود العراقية.

أتى ذلك، بعدما ارتفعت حدة الحراك مؤخراً بشكل كبير في المناطق الكردية، فيما ردت القوات الأمنية بإطلاق الرصاص الحي، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. إذ أفادت منظمة هرانا لنشطاء حقوق الإنسان في البلاد (HRA)، قبل أيام أن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع إلى نحو 448 بينهم 60 طفلاً، بعضهم لم يتجاوز الثماني سنوات.