دعماً للمحتجين.. اتحاد الكرة بأميركا يعرض علم إيران بدون شعار
الاتحاد الأميركي لكرة القدم قال إنه قرر التخلي عن العلم الرسمي الإيراني في منشوراته على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي لـ"إظهار الدعم لنساء إيران اللواتي يناضلن من أجل حقوق الإنسان الأساسية"
نشر حساب الاتحاد الأميركي لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي العلم الوطني الإيراني بدون شعار الجمهورية الإسلامية، قائلاً إنه يدعم المحتجين في إيران، وذلك قبل المباراة التي تجمع منتخبي البلدين في كأس العالم بالدوحة يوم الثلاثاء المقبل.
وقال الاتحاد الأميركي في بيان، اليوم الأحد، إنه قرر التخلي عن العلم الرسمي الإيراني في منشوراته على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي لـ"إظهار الدعم لنساء إيران اللواتي يناضلن من أجل حقوق الإنسان الأساسية".
يأتي غياب الشعار في حين تتواصل التظاهرات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أشهر في إيران احتجاجاً على مقتل مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر الماضي خلال احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" في البلاد.
وشهدت الاحتجاجات مقتل ما لا يقل عن 450 شخصاً منذ بدايتها، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألف شخص، وفقاً لنشطاء حقوق الإنسان في إيران.
وعرض حساب المنتخب الأميركي لكرة القدم على "تويتر"، اليوم الأحد، لافتة توضح مباريات الفريق في دور المجموعات بكأس العالم 2022، حيث ظهر العلم الإيراني بألوانه الخضراء والبيضاء والحمراء فقط وبدون الشعار الذي يتوسطه.
All eyes on Tuesday. 🇺🇸 pic.twitter.com/8bCHlUdmRv— U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) November 25, 2022
وتسنت رؤية الشيء نفسه في منشور على حسابي المنتخب الأميركي على "فيسبوك" و"إنستغرام" يظهر حساب نقاط منتخبات المجموعة في مونديال قطر.
يذكر أن المنتخب الأميركي يواجه نظيره الإيراني يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات لمونديال 2022.
ورصيد المنتخب الأميركي نقطتان من مباراتين بينما رصيد المنتخب الإيراني 3 نقاط من مباراتين. وتضم المجموعة أيضاً منتخبي إنكلترا وويلز.
-
"قدها بنفسك".. ماسك يرد على بيل غيتس بعد تشكيكه بذاتية قيادة "تسلا"تتميز الشاحنة بطبقة طلاء فضية وتصميم أمامي أنيق، جنبا إلى جنب مع شعار "تسلا" الأيقوني في مقدمة ووسط غطاء المحرك تكنولوجيا
-
البرتغال تحتاج لأكثر من رونالدو لتجاوز أوروغوايسيكون بوسع منتخب البرتغال ضمان التأهل للدور الثاني (دور 16) في كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات إذا فاز على ... رياضة
-
ماسك: عدد المستخدمين الجدد في تويتر يسجل أعلى مستوى على الإطلاقخلال الأسبوع الثالث من نوفمبر اقتصاد