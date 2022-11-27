دعماً للمحتجين.. اتحاد الكرة بأميركا يعرض علم إيران بدون شعار

نشر حساب الاتحاد الأميركي لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي العلم الوطني الإيراني بدون شعار الجمهورية الإسلامية، قائلاً إنه يدعم المحتجين في إيران، وذلك قبل المباراة التي تجمع منتخبي البلدين في كأس العالم بالدوحة يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الاتحاد الأميركي في بيان، اليوم الأحد، إنه قرر التخلي عن العلم الرسمي الإيراني في منشوراته على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي لـ"إظهار الدعم لنساء إيران اللواتي يناضلن من أجل حقوق الإنسان الأساسية".

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يأتي غياب الشعار في حين تتواصل التظاهرات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أشهر في إيران احتجاجاً على مقتل مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر الماضي خلال احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" في البلاد.

وشهدت الاحتجاجات مقتل ما لا يقل عن 450 شخصاً منذ بدايتها، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألف شخص، وفقاً لنشطاء حقوق الإنسان في إيران.

وعرض حساب المنتخب الأميركي لكرة القدم على "تويتر"، اليوم الأحد، لافتة توضح مباريات الفريق في دور المجموعات بكأس العالم 2022، حيث ظهر العلم الإيراني بألوانه الخضراء والبيضاء والحمراء فقط وبدون الشعار الذي يتوسطه.

All eyes on Tuesday. 🇺🇸 pic.twitter.com/8bCHlUdmRv — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) November 25, 2022

وتسنت رؤية الشيء نفسه في منشور على حسابي المنتخب الأميركي على "فيسبوك" و"إنستغرام" يظهر حساب نقاط منتخبات المجموعة في مونديال قطر.

يذكر أن المنتخب الأميركي يواجه نظيره الإيراني يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات لمونديال 2022.

ورصيد المنتخب الأميركي نقطتان من مباراتين بينما رصيد المنتخب الإيراني 3 نقاط من مباراتين. وتضم المجموعة أيضاً منتخبي إنكلترا وويلز.