مراقبة وتهديد.. نظام طهران يلاحق مزدوجي الجنسية في كندا

أفادت هيئة الإذاعة الكندية، اليوم السبت، بأن إيرانيين يحملون الجنسية الكندية يتعرضون للتهديد والمراقبة من قبل أعضاء تابعين للنظام الإيراني موجودون في كندا.

تهديدات

وأضافت أن بعض هؤلاء المعارضين أبلغوها أنهم تلقوا تهديدات عبر مكالمات هاتفية ورسائل نصية، وأشاروا إلى أن هذه الرسائل حذرتهم من تناول الأوضاع في إيران عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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تقارير موثقة

وكانت المخابرات الكندية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن لديها تقارير موثوقة عن تهديدات إيرانية بالقتل ضد أفراد داخل كندا، بحسب هيئة الإذاعة الكندية.

آلاف الإيرانيين يتظاهرون في كندا تضامناً مع المحتجين بالداخل

فيما قال المتحدث باسم المخابرات الكندية إريك بالسام للهيئة إن التهديدات الإيرانية تشمل المراقبة والترهيب وتستهدف "إسكات من ينتقدون النظام كما تقوض أمن وسيادة البلاد".

من جهتها، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقارير سابقة إن الأجهزة الأمنية الإيرانية صعّدت استهدافها لمواطنين إيرانيين ثنائيي الجنسية ومواطنين أجانب.

اعتقالات

كما وثقت حالات 14 مواطنا ثنائي الجنسية اعتقلتهم مخابرات "الحرس الثوري الإيراني" منذ عام 2014، حيث اتهمتهم المحاكم في حالات كثيرة بالتعاون مع "دولة معادية" دون الكشف عن أي دليل.

وتشهد إيران احتجاجات شعبية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات بعد وفاة الشابة مهسا أميني إثر تعرضها للتعذيب على يد الشرطة. لكن الشرطة الإيرانية تنفي ذلك.