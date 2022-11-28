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هنغامة قاضياني
احتجاجات إيران

أوقفت لدعمها الاحتجاجات.. الإفراج بكفالة عن ممثلة شهيرة في إيران

السلطات تعلن الإفراج عن اللاعب فوريا عفوري وزوجته تنفي

طهران - فرانس برس
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أفرجت السلطات الإيرانية بكفالة الأحد عن الممثلة الإيرانية الشهيرة هنغامه قاضياني على ما ذكرت وكالتا أنباء بعد أكثر من أسبوع على توقيفها بعدما دعمت حركة الاحتجاج في البلاد.

وتشهد إيران احتجاجات اندلعت منذ توفيت في 16 أيلول/سبتمبر الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران. وتعتبر السلطات هذه التظاهرات "أعمال شغب" تحرض عليها دول الغرب.

وذكرت وكالة إرنا الرسمية للأنباء أن الإفراج عن قاضياني أتى الأحد "بأمر من السلطة القضائية". وأوضحت وكالة تسنيم أن الممثلة أفرجت بكفالة.

وأوقفت قاضياني في 20 تشرين الثاني/نوفمبر بعدما حضّت على "أعمال شغب" ودعمتها وتواصلت مع وسائل إعلام تابعة للمعارضة على ما ذكرت "إرنا".

ونشرت الممثلة على حسابها في إنستغرام شريط فيديو صوِّر في أحد شوارع طهران تظهر فيه سافرة الوجه أمام الكاميرا من دون أن تتكلم ومن ثم تستدير وتعصب شعرها على غرار النساء المتوجهات للمشاركة في تظاهرات.

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وفازت قاضياني البالغة 52 عاما بجائزة أفضل ممثلة مرتين في مهرجان فجر السينمائي في طهران عامَي 2008 و2012.

وذكرت وسائل إعلام محلية السبت أنه تم الإفراج عن لاعب كرة القدم الإيراني الكردي فوريا غفوري الذي أوقف الخميس بتهمة الترويج لـ"دعاية" مناهضة للسلطات. ونفت زوجته عبر "إنستغرام" أن يكون أفرج عن اللاعب.

وأعلنت السلطات توقيف آلاف الأشخاص في إطار هذه التظاهرات بينهم شخصيات في أوساط السينما والسياسة والرياضة.

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