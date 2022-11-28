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سفينة باسيفيك زيركون (أب)
سفينة في خليج عمان (أرشيفية- فرانس برس)
ميليشيات إيران

طهران: اتهامات أميركا بهجومنا على ناقلة بخليج عمان لا أساس لها

أميركا قالت إن محققين توصلوا إلى أن مسيرة إيرانية استخدمت لقصف ناقلة نفط مرتبطة بملياردير إسرائيلي

دبي - رويترز
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قال ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، إن اتهامات الولايات المتحدة بأن طهران تقف وراء هجوم على ناقلة نفط في خليج عمان لا أساس لها من الصحة.

وتعرضت الناقلة باسيفيك زيركون التي ترفع العلم الليبيري لهجوم في 15 نوفمبر قبالة ساحل عمان قالت القيادة المركزية الأميركية إن إيران نفذته على الأرجح بطائرة مسيرة.

وكانت البحرية الأميركية، قالت إن محققين توصلوا إلى أن طائرة إيرانية مسيرة استخدمت لقصف ناقلة نفط مرتبطة بملياردير إسرائيلي.

وشنت طائرة مسيرة هجوماً على ناقلة النفط "باسيفيك زيركون" التي كانت ترفع علم ليبيريا في خليج عمان.

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وأضافت البحرية أن خبراء المتفجرات صعدوا على متن السفينة لتقييم الضرر الذي تضمن حفرة حجمها 76 سنتيمتراً في جانبها، ولجمع الحطام وبقايا القنبلة. ونُقلت الأدلة إلى مختبر في مقر الأسطول الخامس الأميركي بالبحرين.

وتوصل محققو البحرية إلى أن الطائرة المسيرة المستخدمة كانت من طراز "شاهد-136" إيراني الصنع، وهو نفس النوع الملغوم الذي زودت إيران روسيا به في حربها الدائرة في أوكرانيا.

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