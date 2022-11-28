حصيلة جديدة لضحايا احتجاجات إيران.. 451 قتلوا بينهم 63 طفلاً

وفقا لعدد من مقاطع الفيديو وتقارير على مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت أحياء في العاصمة الإيرانية طهران وعدد من المدن الإيرانية احتجاجات ليلية في الشوارع مساء يوم الأحد 27 نوفمبر، كما أعلنت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران في آخر إحصائية لها أن عدد القتلى بلغ نحو 451 قتيلا، بينهم 63 طفلاً منذ بداية الاحتجاجات في 16 سبتمبر الماضي لغاية يوم أمس الأحد.

في طهران تركزت الاحتجاجات الليلية في الأحياء الغربية للعاصمة من قبيل ستار خان و شهرآرا وبوليفار فردوس.. وشهدت قدس (قلعة حسن خان) غرب طهران ويزد وسط إيران ورامسر ورشت في الشمال وآبدانان في محافظة عيلام غرب البلاد احتجاجات شعبية. وردد المحتجون شعارات ضد المرشد الأعلى للنظام الإيراني.

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كما أعلن المتظاهرون في شارع ستار خان بطهران عن دعمهم للشعب في كل من كردستان وبلوشستان من خلال ترديد شعارات "من كردستان إلى طهران، أفدي بحياتي من أجل إيران" و "من زاهدان إلى طهران، سأفدي بحياتي من أجل إيران".

وفي منطقة شهرآرا، نظم محتجون مظاهرة ليلية مساء الأحد ورددوا هتافات مناهضة للنظام الإيراني مثل "الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي" وعبروا عن تضامنهم مع احتجاجات مهاباد والمدن الكردية".

وشهد بوليفار فردوس في غرب طهران تجمعات متفرقة وترديد شعارات مثل "الموت للقاتل خامنئي" و"الموت للحرس الثوري" من قبل المتظاهرين.

وبدأت مجموعة من النساء في طهران يرددن شعار "أنت الساقط، أنا امرأة حرة" في عدة محطات مترو في وقت مبكر من مساء الأحد خلال ساعات الذروة.

كما شهد حي دربند بطهران ترديد هتافات للمتظاهرين مساء الأحد من وراء نوافذ وشرفات داخل المنازل في المجمعات السكنية من قبيل "الموت للديكتاتور".

وفي حي "البلدة الغربية" في طهران هتف عدد من الناس "الموت للديكتاتور" و"هذا العام سيسقط خامنئي" من شرفات ونوافذ منازلهم في الجمعات السكنية.

وفي جُلسار بمدينة رشت عاصمة محافظة جيلان شمالي إيران، رددت مجموعة من الناس، مساء الأحد، شعارات ليلية من بينها شعار "الموت للديكتاتور".

وشهدت مدينة آبدانان الكردية بمحافظة عيلام غربي إيران، التي كانت مسرحا لاحتجاجات حاشدة الأسبوع الماضي، شهدت تجدد الاحتجاجات الجماهيرية مرة أخرى مساء الأحد.

وأغلق المتظاهرون الشوارع الرئيسية بالمدينة لعدة ساعات بإضرام النار وترديد شعار "الموت لخامنئي".

وبعد تجمع المتظاهرين في آبدانان مساء الأحد، ألقت القوات الأمنية الإيرانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في عدة مناطق بالمدينة، وفي بعض الحالات أطلقت النار على المحتجين.

ومن ناحية أخرى، أظهرت مقاطع الفيديو منشورة مواقع التواصل، اشتعال النيران مساء الأحد في قاعدة للباسيج في مدينة قدس (قلعة حسن خان) بمحافظة طهران.

في عدد آخر من المدن، بما في ذلك رامسَر، أشعل المتظاهرون صور علي خامنئي وروح الله الخميني وقاسم سليماني أو دهنوا البعض منها بالدماء عن طريق رش الطلاء الأحمر.

وفي مدينة يزد عاصمة محافظة يزد وسط إيران، أضرم عدد من المتظاهرين الشباب، مساء الأحد، النار في صورة كبيرة للمرشد علي خامنئي، كانت قد نصبت في هذه المدينة.

وبدأت الاحتجاجات على الصعيد الوطني في إيران بعد وفاة الفتاة الكردية جينا (مهسا) أميني في حجز لدورية شرطة الآداب في سبتمبر الماضي، واستمرت طيلة أحد عشر أسبوعا على الرغم من القمع الشديد واستخدام الأسلحة والذخيرة الحية من قبل قوات الأمن الإيرانية ضد المتظاهرين.

ووفقا لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، قُتل ما لا يقل عن 451 متظاهرا، بينهم 63 طفلاً، منذ بداية الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران لغاية يوم الأحد 27 نوفمبر.