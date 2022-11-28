مقتل عنصر في الحرس الثوري الإيراني بالرصاص في أصفهان

قُتل عنصر في الحرس الثوري الإيراني بالرصاص، اليوم الاثنين، في مدينة أصفهان، وفق وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.

ونقلت "إرنا" عن نائب الحاكم المحلي محمد رضا جان نثاري قوله، إن العنصر قتل في هجوم مسلح في هذه المدينة في وسط البلاد.

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وأضاف أن التحقيق جار لتحديد "منفذي" الهجوم، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، أطلق مهاجمان على دراجة نارية النار من أسلحة آلية على عناصر من قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري، ما أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة اثنين آخرين بجروح.

ويأتي هجوم الاثنين فيما تهز إيران موجة من الاحتجاجات منذ وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً في 16 أيلول/سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على احتجازها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في إيران.

وقتل العشرات من المحتجين، منذ بدء الاحتجاجات. كما تؤكد السلطات مقتل عدد من قوات الأمن.