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FILE - In this Sept. 22, 2014 file photo, members of the Iran's Revolutionary Guard march during an annual military parade at the mausoleum of Ayatollah Khomeini, outside Tehran, Iran. On Monday, April 8, 2019, the Trump administration designated Iran’s Revolutionary Guard a “foreign terrorist organization” in an unprecedented move against a national armed force. Iran’s Revolutionary Guard Corps went from being a domestic security force with origins in the 1979 Islamic Revolution to a transnational fighting force. (AP Photo/Ebrahim Noroozi, File)
عناصر من الحرس الثوري الإيراني (أرشيفية)
إيران و رئيسي

مقتل عنصر في الحرس الثوري الإيراني بالرصاص في أصفهان

العنصر قتل في هجوم مسلح في هذه المدينة الواقعة في وسط البلاد.. والسلطات تجري تحقيقاً لتحديد "منفذي" الهجوم

العربية.نت
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قُتل عنصر في الحرس الثوري الإيراني بالرصاص، اليوم الاثنين، في مدينة أصفهان، وفق وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.

ونقلت "إرنا" عن نائب الحاكم المحلي محمد رضا جان نثاري قوله، إن العنصر قتل في هجوم مسلح في هذه المدينة في وسط البلاد.

وأضاف أن التحقيق جار لتحديد "منفذي" الهجوم، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

مدينة أصفهان حيث وقع الهجوم اليوم (أرشيفية)
مدينة أصفهان حيث وقع الهجوم اليوم (أرشيفية)
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وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، أطلق مهاجمان على دراجة نارية النار من أسلحة آلية على عناصر من قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري، ما أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة اثنين آخرين بجروح.

ويأتي هجوم الاثنين فيما تهز إيران موجة من الاحتجاجات منذ وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً في 16 أيلول/سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على احتجازها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في إيران.

وقتل العشرات من المحتجين، منذ بدء الاحتجاجات. كما تؤكد السلطات مقتل عدد من قوات الأمن.

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