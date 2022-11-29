اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من تظاهرات طهران (أ ف ب)
من تظاهرات طهران (أ ف ب)

العفو الدولية: هناك أطفال معرضون لعقوبة الإعدام في إيران

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، حكومات الدول التي لها سفارات في إيران إلى إرسال مراقبين للمحاكمات الجارية للمتظاهرين المعرضين للخضوع لعقوبة الإعدام.

وعبرت المنظمة في حسابها على تويتر عن قلقها البالغ من تقارير تشير لوجود أطفال بين المعرضين لخطر عقوبة الإعدام في إيران على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في البلاد منذ أكثر من شهرين، واصفة ذلك بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

أسرة بلجيكي موقوف في إيران: يتعرض لظلم وحشي إيران أسرة بلجيكي موقوف في إيران: يتعرض لظلم وحشي

كما أشارت إلى أن هذه المحاكمات تشمل "محاكمة جماعية" لأحد عشر شخصا تبدأ غدا الأربعاء في محافظة ألبرز.

اندلاع الاحتجاجات

وتشهد إيران احتجاجات بمناطق متفرقة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، وسط اتهامات للشرطة بقتل الشابة مهسا أميني بعد احتجازها بدعوى ارتدائها حجابا بشكل غير لائق رغم أن السلطات نفت تعرض أميني للضرب على يد الشرطة.

من تظاهرات الطلاب بجامعات إيران
من تظاهرات الطلاب بجامعات إيران

وأوقف آلاف الإيرانيين ونحو 40 أجنبياً، ووُجّهت تهم إلى أكثر من ألفَي شخص، بحسب السلطات القضائية في إيران.

أحكام بالإعدام

وتتحدث منظمات حقوقية مقراتها خارج إيران عن عدد أكبر من الموقوفين.

من بين المتّهمين، حُكم على ستة بالإعدام في الدرجة الأولى، بانتظار أن تفصل المحكمة العليا في الاستئناف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الأسباب الحقيقية لتهديد آبل بحظر تويتر من متجرها الأسباب الحقيقية لتهديد آبل بحظر تويتر من متجرها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط