سجن وتعذيب أسرهم.. لاعبو منتخب إيران تحت التهديد

أفادت مصادر مطّلعة بأن الحكومة الإيرانية مارست ضغوطاً على لاعبي المنتخب الإيراني لكرة القدم عبر تهديد أسرهم بالسجن والتعذيب إذا صدر سلوك احتجاجي من اللاعبين، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن".

وأضافت أن لاعبي المنتخب الإيراني جرى استدعاؤهم للقاء أعضاء في الحرس الثوري، بعدما رفضوا ترديد النشيد الوطني في مباراتهم الافتتاحية أمام إنجلترا.

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تهديدهم بأسرهم

فيما أبلغ مسؤولو الحرس الثوري لاعبي المنتخب بأن أسرهم ستواجه السجن والتعذيب إنْ لم يردّدوا النشيد الوطني، أو إذا انضموا إلى أي احتجاج سياسي ضد النظام.

وردد لاعبو المنتخب الوطني الإيراني النشيد الوطني قبل بدء مباراته يوم الجمعة الفائت، على خلاف ما فعلوه في مباراتهم الأولى أمام إنجلترا في الأسبوع الماضي، عندما اختاروا عدم ترديد النشيد، وذلك في تأييد واضح منهم للمحتجين.

مباراة سياسية

وانعكست التوترات في إيران -التي تجتاحها احتجاجات منذ أكثر من شهرين إثر وفاة مهسا أميني (22 عاماً) في الحجز لدى شرطة الأخلاق بتهمة ارتداء ملابس غير لائقة- داخل الملاعب وخارجها.

وفي لقاء مشحون سياسيا، يواجه منتخب إيران نظيره الأميركي في مباراته الأخيرة في المجموعة الثانية اليوم الثلاثاء، وستؤدي هزيمته إلى الخروج من نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر.