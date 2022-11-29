قبل مباراة أميركا.. إيرانيون يرفعون صور فتيات عذبهن نظام طهران

تشهد مباريات إيران في كأس العالم 2022 المقام في قطر، رسائل بين الحين والآخر دعما للاحتجاجات الغاضبة في البلاد والتي انطلقت منذ مقتل الشابة الكردية مهسا أميني في سبتمبر الفائت، ومستمر إلى اليوم.

فقبيل المواجهة المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة الليلة، وصل مشجعو المنتخب الإيراني إلى محيط استاد الثمامة في الدوحة وهم يرفعون لافتات تحمل صور فتيات إيرانيات عذبن على يد النظام الإيراني، وفق ما أفاد مراسل "العربية".

إيرانيون يرفعون صور شباب عذبهم النظام قبل مباراة المنتخب بكأس العالم#العربية pic.twitter.com/yYkKf0WjDw — العربية (@AlArabiya) November 29, 2022

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وتظهر في الفيديو يافطات تحمل صور كل من نكا شاكرمي وسارينا إسماعيل زاده، اللتين قضتا على يد السلطات الإيرانية، عقب الخطف والتعذيب، بينما ادعت السلطات أنهما انتحرتا.

جثة في فناء منزل

وكانت نكا شاكرمي الفتاة البالغة من العمر 17 عاما (مواليد 2005)، اختفت بعد ساعات قليلة من مشاركتها في الاحتجاجات يوم 20 سبتمبر الفائت في طهران، وبعد أكثر من أسبوع علمت عائلتها بوفاتها.

في المقابل، زعمت السلطات الإيرانية أنه تم العثور على جثة الشابة الإيرانية في فناء منزل طور البناء في صباح يوم 21 سبتمبر، ولا علاقة لها بالاحتجاجات.

لكن عشرات مقاطع الفيديو وروايات شهود العيان التي حصلت عليها شبكة "سي إن إن" تشير إلى أن نيكا شكارامي تعرضت للمطاردة والاحتجاز من قبل قوات الأمن الإيرانية في تلك الليلة.

قفزت من سطح الجيران

أما الشابة سارينا إسماعيل زاده (المتحدرة من بلدة مِهرشهر التابعة لمدينة كرج الواقعة غرب العاصمة طهران) كانت تبلغ من العمر 16 عاماً عند وفاتها. وبحسب تقارير المعارضين للنظام الإيراني، فقد قُتلت سارينا نتيجة تعرضها لضربات بالهراوات من قبل قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي عمت إيران في 21 سبتمبر الماضي.

فيما أعلن رئيس القضاء في محافظة البرز أن المتوفاة قفزت من على سطح جيران جدتها وماتت.

ونقلت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية عن حسين فضلي هريكندي قوله: "تم العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً عند مدخل الموقف الخلفي للمبنى المجاور لبيت جدة المتوفاة في عظيمة كرج".

وأضاف التقرير أن سارينا "سقطت من مكان مرتفع" في 24 سبتمبر و"سبب الوفاة هو الصدمة والكسر والنزيف بسبب السقوط من علو مرتفع".

يذكر أن النشطاء في إيران يتهمون السلطات باختلاق ظروف الانتحار وفقا لسيناريوهات تتخلى من خلالها عن مسؤولية قتل المحتجين والمتظاهرين وترغم أهالي القتلى على الاعتراف بأن أحباءهم سقطوا من علو أو انتحروا.

يشار إلى أن إيران تشهد احتجاجات واسعة اندلعت منذ وفاة أميني في 16 أيلول/سبتمبر بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.

وللمرة الأولى منذ تفجر الاحتجاجات، أقرت السلطات في إيران، اليوم الثلاثاء، بمقتل أكثر من 300 شخص، بينهم أطفال.