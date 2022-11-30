إيران تعهدت بعدم استهداف إسرائيليين.. مسؤولون يكشفون

في إقرار إيراني ضمني باستهداف مدنيين في الخارج، كشف مسؤولون إسرائيليون كبار، أن تل أبيب تلقت تعهداً من تايلاند، يتضمن عدم تنفيذ إيران أي هجوم ضد الإسرائيليين الذين يتواجدون في البلاد.
وفي التفاصيل، أبلغت الحكومة التايلاندية الحكومة الإسرائيلية بأنها تلقت تعهدًا من إيران بعدم شن هجمات ضد أهداف إسرائيلية على أراضيها، وفقاً لما كشفته برقية وجهت إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية ومسؤولين إسرائيليين أيضا اطلعوا على الأمر.
برقية تكشف
كما بينت البرقية أن المديرة السياسية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عليزا بن نون ، التقت مسؤولا رفيعا في وزارة الخارجية التايلاندية في بانكوك، منتصف الشهر الجاري (نوفمبر)، بحسب ما نقل موقع " أكسيوس".
وقد أطلع المسؤول التايلاندي حينها ضيفته الإسرائيلية أنه زار طهران في أغسطس الماضي، حيث طلب من الإيرانيين إعادة تأكيد التزام، تعهدوا به قبل عام دون أن يعلن عنه، بعدم استهداف إسرائيليين في تايلاند، مشيرًا إلى أن طهران أكدت التزامها بهذا التعهد، بحسب ما أكد مسؤولان إسرائيليان.
يشار إلى أن تايلاند تعد وجهة سياحية رئيسية للإسرائيليين، وقد اتهم المسؤولون في تل أبيب مرارا خلال السنوات الماضية المخابرات والعملاء الإيرانيين بمحاولة شن هجمات على مواطنين إسرائيليين في البلاد. وفي يونيو الماضي، ذكرت وسائل إعلام تايلاندية أن قوات الأمن في حالة تأهب قصوى بسبب مخاوف من استهداف عملاء إيرانيين محتملين لسياح في البلاد.
وغالباً ما تتهم تل أبيب طهران باستهداف سياح إسرائيليين في دول الخارج، كما تتهم دول غربية عدة باستهداف معارضين إيرانيين حتى، إلا أن السلطات الإيرانية تنفي ذلك.
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