إيران: حكم بالإعدام على 4 أشخاص تعاونوا مع الموساد

أصدر القضاء الإيراني، اليوم الأربعاء، حكماً بإعدام 4 أشخاص بتهمة التعاون مع "الموساد" الإسرائيلي، وتنفيذ عمليات خطف.

وقالت وكالة مهر الإيرانية، إن إيران تحكم بالإعدام على أربعة أشخاص بتهمة "التعاون مع المخابرات الإسرائيلية والقيام بعمليات خطف"، كما ذكرت أسماءهم.

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كذلك، أضافت الوكالة شبه الرسمية أن أحكاما بالسجن بين 5 و10 سنوات صدرت بحق ثلاثة آخرين بزعم ارتكاب جرائم مثل محاولة الإضرار بالأمن القومي والمساعدة في عمليات خطف وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني.

وقالت الوكالة أيضا إن المتهمين اعتقلهم الحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات.

وغالباً ما تعلن السلطات الإيرانية توقيف أشخاص مرتبطين بأجهزة استخبارات تابعة لدول أجنبية، خصوصاً الولايات المتحدة وإسرائيل.

عمليات تخريب واغتيال

فقد أعلنت إيران في أكتوبر الماضي، إلقاء القبض على عشرة عملاء يعملون لحساب إسرائيل في غرب أذربيجان.

وذكرت وكالة فارس شبه الرسمية، أن هؤلاء الأشخاص كانوا على اتصال مباشر بالفيديو مع ضباط الموساد.

كما قالت الوكالة دون الخوض في تفاصيل، إنهم "أضرموا النار في سيارات أشخاص مرتبطين بالأجهزة الأمنية ومنازلهم، وتلقوا أموالا مقابل التقاط صور أرسلوها لضباط الموساد"، بحسب ما نقلت "رويترز".

وتتهم إيران إسرائيل بالوقوف خلف العديد من الهجمات التي وقعت على أراضيها، مثل عمليات تخريب منشآت نووية، أو اغتيال عدد من علمائها البارزين خلال الأعوام الماضية.

كما اتهمت طهران مؤخرا المخابرات الإسرائيلية والغربية بالتدخل في الاحتجاجات التي تشهدها إيران عقب وفاة مهسا أميني والتخطيط لإثارتها.

يذكر أنه منذ وفاة الشابة الكردية في 16 سبتمبر الماضي على يد شرطة الأخلاق، والاحتجاجات لم تهدأ في البلاد، بعد أن تحولت إلى سخط شعبي تقدمه الشباب والشابات والطلاب والتلاميذ، مطالبين بتغييرات سياسية ورفع قمع السلطات.