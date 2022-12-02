طلقات بنادق صيد في أجسام المتظاهرين الإيرانيين صنعت في أوروبا

استخدمت السلطات الإيرانية مختلف الوسائل لإخماد الاحتجاجات المستمرة والتي بدأت على خلفية مقتل الفتاة الكردية جينا (مهسا) أميني في 16 سبتمبر الماضي بعد اعتقالها على يد شرطة الآداب في طهران بسبب حجابها غير المكتمل وفقا لمواصفات النظام في هذا المجال.

ومن أكثر الأسلحة التي لجأت وتلجأ إليها قوات الأمن والباسيج هي خراطيش بنادق الصيد المملوءة بكريات بلاستيكية أو رصاصية مما أدى إلى فقدان الكثير من المحتجين عيونهم وسقط البعض منهم قتلى.

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ونشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل تظهر آثار المقذوفات من بنادق الصيد على أجسام المحتجين وفي إحدى الحالات أرسلت إحداهن بصور للناشطة الإيرانية المقيمة في الولايات المتحدة "مسيح علي نجاد" تكشف عن إصابة جسمها بعشرات الكريات المقذوفة من بنادق الصيد وتؤكد "سأنزل وأتظاهر مرة أخرى، نحن نرفض هذا النظام، ولم نعد نخاف، ينبغي عليهم هم أنفسهم أن يخافوا".

Incredible bravery of Iranian women.



I received these photos from an Iranian girl. This is what the regime’s militia did to her after one night of protest. “I will go and protest again. We don’t want this regime. We’re not scared anymore. They should be scared”#IranRevolution pic.twitter.com/xyQWLLnrAB — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) December 1, 2022

ووفقا لبحث أجرته قناة "فرانس 24" التلفزيونية قبل فترة وجيزة، فإن قوات النظام الإيراني المسؤولة عن قمع الاحتجاجات الشعبية في الأشهر الثلاثة الماضية، قد استخدمت على نطاق واسع خراطيش بنادق الصيد وكشفت أنها من صنع شركة أسلحة أوروبية غربية، وهي شركة "تشدايت" الفرنسية الإيطالية المشتركة التي لديها مكاتب ومصانع في كلا البلدين.

في الوقت الذي تخضع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحظر الأسلحة، فقد أثار استخدام الذخيرة من صنع دولتين غربيتين بواسطة قوات الأمن الإيرانية التساؤل حول كيفية وصول هذه الطلقات إلى إيران، تعتبر مثل هذه الصفقات انتهاكا واضحا لقوانين الاتحاد الأوروبي.











خراطيش من صنع تشيدايت استخدمت ضد المحتجين في إيران خراطيش من صنع تشيدايت غزل رنجكش فقدت عينها اليمني بعد أن أصابتها رصاصة من بندقية صيد بيد قوات الأمن طلقات بنادق صيد ضد المحتجين في إيران فتاة أصيبت بطلق من بندقية صيد في عينها تتهم المعارضة قوات الامن باطلاق النار ببندقية صيد على أرمان سماك فاردته قتيلا

هذا على الرغم من كون فرنسا يبدو بأنها تدعم مطالب الجماهير في إيران وأن الرئيس الفرنسي احتج شخصيا لدى النظام الإيراني بشأن قمع الاحتجاجات.

واستند تحقيق شبكة "فرانس 24"، الذي نُشر الجمعة 25 نوفمبر، إلى صور واضحة لخراطيش استخدمها عسكريون إيرانيون ضد المتظاهرين في عدة مدن إيرانية.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن القوات المتورطة في القمع تلقت أوامر بجمع خراطيش الطلقات حتى لا تقع في أيدي الناس، ففي عشرات مقاطع الفيديو التي تم بثها في الفضاء الافتراضي، ظهرت جميع أنواع الخراطيش، بما في ذلك خراطيش بنادق الصيد ومن ضمنها خراطيش لطلقات من إنتاج مصنع "تشدايت"، تحمل العلامة التجارية والرقم التسلسلي وتفاصيل أخرى تتعلق بهذه الشركة لإنتاج الأسلحة التي تعد أكبر شركة لإنتاج الخراطيش في العالم بانتاجها مليار خرطوشة سنويا.

وحسب خبراء في عقوبات الاتحاد الأوروبي فإن الحظر المفروض على صادرات الأسلحة المباشرة أو غير المباشرة إلى إيران يشمل ذخيرة الطلقات النارية وملحقاتها، حتى لو كانت خراطيش بنادق صيد فقط، وتؤكد هذه العقوبات أيضا على ضرورة مراقبة سلسلة المبيعات.

ولم ترد مكاتب مصانع الشدايت في فرنسا وإيطاليا على استفسارات "فرانس 24"، لكن إحدى القوى الأمنية الإيرانية أكدت وجود هذه الكريات في إيران تحت اسم كريات الصيد.

انتشرت صور العديد من المتظاهرين الإيرانيين الذين ظهرت على جثثهم عشرات الإصابات في الفترة الأخيرة. كما أدى إطلاق عدد كبير من الرصاص في بعض الحالات إلى الوفاة. وأصيب بعض الجرحى بالرصاص بالعمى.

وفي ليلة خسارة الفريق الإيراني أمام نظيره الأميركي خرج الشاب العشريني، مهران سماك، للاحتفال بخسارة فريق كرة القدم الإيراني مثله مثل الآلاف الذين احتفلوا بهذه المناسبة لأنهم اعتبروا الفريق لم يمثل الشعب بل يمثل النظام، إلا أنه أصيب بمقذوف من بندقية صيد فسقط قتيلا، ناهيك عن الذين فقدوا أعينهم أو تشوهت أجسامهم إثر طلقات بنادق الصيد.