إيران تدعي "أحقية مطالب"المحتجين.. وسلطاتها توقف ممثلة معروفة

أوقفت الممثلة الإيرانية، ميترا حجار، السبت، في منزلها، وفق ما أفادت صحيفة "شرق" الإصلاحية.

وأوردت الصحيفة نقلا عن مهدي كوهيان العضو في مجموعة لرصد التوقيفات في صفوف الفنانين أن "ميترا حجار الممثلة السينمائية والتلفزيونية أوقفت اليوم بعدما تم تفتيش شقتها".

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وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر تظاهرات احتجاجا على وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة 22 عاما بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق" لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران، ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير، ثم توفيت بعد ثلاثة أيام.

وأوقف آلاف الأشخاص على خلفية الاحتجاجات بينهم فنانون كبار وسياسيون ورياضيون.

والشهر الماضي أفرجت السلطات الإيرانية بكفالة عن الممثلة الإيرانية الشهيرة هنغامه قاضياني بعد أكثر من أسبوع على توقيفها على خلفية دعمها حركة الاحتجاج في البلاد، وفق وكالة "تسنيم".

وأوقفت قاضياني في 20 تشرين الثاني/نوفمبر بعدما حضّت على "أعمال شغب" ودعمتها وتواصلت مع وسائل إعلام تابعة للمعارضة، على ما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".

وكانت قاضياني قد نشرت في حسابها على إنستغرام تسجيل فيديو صوِّر في أحد شوارع طهران تظهر فيه من دون حجاب أمام الكاميرا من دون أن تتكلم، ومن ثم تستدير وتعصب شعرها على غرار النساء المشاركات في تظاهرات.

وتزداد موجة الدعوات الجماهيرية للمشاركة بالاحتجاجات والإضرابات، تزامنا مع دعوات السلطات الإيرانية إلى إغلاق الفضاء الافتراضي كليا.

وفيما يستعد المحتجون لتظاهرات حاشدة في 5 و6 و7 ديسمبر، أعلن الحراك الطلابي عن بدء موجة جديدة من الإضرابات، اعتبارا من اليوم السبت، عشية الاحتجاجات المقبلة.

وأعلن طلاب بعض الجامعات، بما في ذلك جامعة طهران وعلامة طباطبائي ونوشيرواني بابل، خلال بيان في إشارة إلى قمع الاحتجاجات العامة والضغط على الطلاب المتظاهرين، أنهم سيضربون من 3 إلى 7 ديسمبر ولن يحضروا الفصول الدراسية.

وفي السياق، نقلت وكالة أنباس (فارس) اليوم السبت عن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية محمد حسيني قوله إن الحكومة مستعدة لسماع مطالب الطلبة الجامعيين وحتى الاحتجاجات التي وصفها "بالمحقة والمنصفة" من جانبهم.

وأكد حسيني في لقاء مع مجموعة من الطلبة الجامعيين في منطقة بلدختر بمحافظة لرستان أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بمتابعة قضايا الطلبة.

وأشار مساعد الرئيس الإيراني إلى أن الطلبة الجامعيين "يجب أن يكونوا رواد العقلانية والمطالبة بالعدالة والمعنويات" في البلاد.

