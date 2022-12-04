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احتجاجات إيران نوفمبر 2022 - أب
احتجاجات إيران نوفمبر 2022 - أب

تحت شعار "انتفاضة ديسمبر".. دعوات جديدة للتظاهر في إيران

دبي - العربية.نت
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مع مواصلة الاحتجاجات في إيران، تستمر موجة الدعوات للمشاركة الواسعة في تظاهرات جديدة تنطلق غداً الاثنين وتستمر حتى السابع من الشهر الجاري.

فقد أصدر عدد من الشباب الإيراني من مدن مختلفة، بياناً مشتركاً للانضمام إلى الإضراب والاحتجاجات على مستوى البلاد، بحسب موقع "إيران انترناشونال".

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ونزل المتظاهرون إلى الشوارع لتوزيع المنشورات والدعوة لما أسموها "انتفاضة ديسمبر".

توزيع منشورات

كذلك أظهر فيديو نساء محتجات في طهران يوزعن منشورات، مساء الأربعاء، يدعون إلى "الإضراب، والاحتجاج، والثورة" في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الحالي.

جاء ذلك فيما أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني، أمس السبت، أن أكثر من 200 شخص قتلوا في إيران منذ اندلاع الاحتجاجات في أنحاء البلاد على خلفية وفاة مهسا أميني.

مقتل مهسا أميني

وتشهد إيران تحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني، البالغة 22 عاماً بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق" في 16 سبتمبر لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران، ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير، ثم توفيت بعد ثلاثة أيام.

يأتي هذا بينما كان قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده، أعلن هذا الأسبوع مقتل أكثر من 300 شخص في إيران منذ اندلعت الاحتجاجات على وفاة أميني.

مهسا أميني (فرانس برس)
مهسا أميني (فرانس برس)

وأشار مجلس الأمن القومي الإيراني إلى أنه بالإضافة إلى حصيلة القتلى تقدر الأضرار التي نجمت عن أعمال العنف بملايين الدولارات.

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