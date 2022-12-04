ناشطة إيرانية: حلّ طهران لشرطة الأخلاق تكتيك لوقف الانتفاضة

بعد إعلان المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، عن إلغاء شرطة الأخلاق، أكدت الناشطة الإيرانية، مسيح علي نجاد، أن النظام الإيراني فعل ذلك كتكتيك لوقف الانتفاضة التي تجتاح البلاد.

وأضافت في تغريدة، اليوم الأحد، أن الإيرانيين لم يواجهوا الرصاص لإسقاط شرطة الأخلاق وإنما لإسقاط النظام.

It’s disinformation that Islamic Republic of Iran has abolished it’s morality police. It’s a tactic to stop the uprising.

Protesters are not facing guns and bullets to abolish morality police or forced hijab.They want to end Islamic regime.#MahsaAmini

pic.twitter.com/qRcY0Kaepc pic.twitter.com/6ShBqnSbMn — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) December 4, 2022

مادة اعلانية

وتمّ إنشاء شرطة الأخلاق التي تعرف محليا باسم "كشت ارشاد" (أي دوريات الإرشاد) في عهد الرئيس الإيراني الأسبق المحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد، من أجل "نشر ثقافة اللباس اللائق والحجاب".

وهي تضم رجالا يرتدون بزات خضراء ونساء يرتدين التشادور. وبدأت هذه الوحدة دورياتها الأولى في 2006.

مقتل أميني

يشار إلى أن شرطة الأخلاق كانت سبباً في مقتل الشابة مهسا أميني بعد 3 أيام من اعتقالها، لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في 16 سبتمبر 2022، ما أشعل احتجاجات غاضبة لم تهدأ حتى اليوم.

وأشعلت وفاة أميني منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية والدينية بشكل عام.

فيما عمدت القوات الأمنية إلى العنف والقمع، ما أوقع مئات القتلى واعتقال الآلاف، وحكم على العشرات بأحكام مشددة، بينها إعدامات.