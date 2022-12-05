الحرس الثوري الإيراني يهدد المحتجين: لن نرحمكم

بعد دعوات لمشاركة واسعة بتظاهرات جديدة تنطلق اليوم الاثنين في إيران، هدد الحرس الثوري الإيراني المحتجين، بعدم الرحمة.

فقد أكد الحرس الثوري، أن قوات الأمن لن ترحم "مثيري الشغب وقطاع الطرق والإرهابيين"، وفق ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.

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كما أشاد الحرس الثوري بالقضاء لموقفه من الاحتجاجات وحثه على الإسراع في إصدار الأحكام بحق المتهمين بارتكاب "جرائم ضد أمن الوطن والإسلام".

وكانت منظمة العفو الدولية أفادت بأنه حتى الآن حُكم على 6 أشخاص على الأقل ممن قُبض عليهم خلال احتجاجات إيران بالإعدام في محاكمات صورية.

وذكرت أن سلطات النظام الإيراني تستخدم عقوبة الإعدام كأداة "للقمع السياسي من أجل خلق الرعب بين المواطنين، وإنهاء الانتفاضة الشعبية".

كما ذكر بيان هذه المنظمة أن 15 شخصاً آخرين حوكموا بتهمة "الحرابة" في محكمة كرج الثورية بمحافظة البرز.

يشار إلى أن احتجاجات إيران كانت اندلعت منذ سبتمبر/أيلول الماضي بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق التي احتجزتها بدعوى ارتدائها حجابا بشكل غير لائق.

واعتبرت التظاهرات التي عمت عشرات المدن في كافة أنحاء البلاد خلال الأيام الماضية ولا تزال، شاملة مختلف الأعراق والطبقات، الأكبر منذ تلك التي خرجت اعتراضا على أسعار الوقود في 2019، ما دفع السلطات إلى التشدد في التعامل مع المتظاهرين، والتوعد بالضرب بيد من حديد على من وصفتهم بـ"المشاغبين".

كما عمدت القوات الأمنية إلى العنف والقمع، ما أوقع نحو 450 قتيلاً، بينما اعتُقل الآلاف.

وتتهم إيران الولايات المتحدة وإسرائيل والغرب بالتدخل في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد والتخطيط لإثارتها.