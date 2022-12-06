بعد التسريبات.. اعتقال نائب رئيس وكالة فارس الإيرانية

أوقف السلطات الإيرانية نائب مدير وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" المقرّبة من السلطات، على ما أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية مساء أمس الاثنين.

وأوضحت الهيئة أن "نائب رئيس وكالة أنباء فارس، عباس درويش توانغر، اعتقل بتهمة تزوير أنباء".

مادة اعلانية

وأضافت الهيئة: "لا يزال رهن الاحتجاز حتى نتمكن من معرفة أسباب تزويره للأخبار ووضع نشرات إخبارية مضللة".

ويتعلق الأمر بنشرات تتسم بالسرية يتم توزيعها من قبل وكالة "فارس" على بعض المشتركين فقط.

وفي 26 نوفمبر، أشارت وكالة "فارس" في بيان نشرته على قناتها على "تلغرام" إلى أن "دخول المستخدمين" إلى موقعها الإلكتروني "تعطّل" بعد "عملية قرصنة وهجوم إلكتروني معقّدَين".

من جهتها، أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "بلاك ريوورد" (Black reward) أنها تمكّنت من الحصول على عشرات الوثائق السرية من الوكالة.

ويأتي هذا الاعتقال فيما تشهد إيران تحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً في 16 سبتمبر بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران.

وقُتل مئات الأشخاص، معظمهم من المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات. كما تم اعتقال آلاف الأشخاص، بينهم صحافيون وممثلون ومحامون في التظاهرات التي وصفت السلطات الكثير منها بأنها "أعمال شغب".