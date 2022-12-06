اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وكالة أنباء فارس
وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"
إيران و رئيسي

بعد التسريبات.. اعتقال نائب رئيس وكالة فارس الإيرانية

عباس درويش تافانجر اعتقل بتهمة "تزويره الأخبار ووضع نشرات إخبارية مضللة"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أوقف السلطات الإيرانية نائب مدير وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" المقرّبة من السلطات، على ما أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية مساء أمس الاثنين.

وأوضحت الهيئة أن "نائب رئيس وكالة أنباء فارس، عباس درويش توانغر، اعتقل بتهمة تزوير أنباء".

وأضافت الهيئة: "لا يزال رهن الاحتجاز حتى نتمكن من معرفة أسباب تزويره للأخبار ووضع نشرات إخبارية مضللة".

ويتعلق الأمر بنشرات تتسم بالسرية يتم توزيعها من قبل وكالة "فارس" على بعض المشتركين فقط.

وفي 26 نوفمبر، أشارت وكالة "فارس" في بيان نشرته على قناتها على "تلغرام" إلى أن "دخول المستخدمين" إلى موقعها الإلكتروني "تعطّل" بعد "عملية قرصنة وهجوم إلكتروني معقّدَين".

عباس درويش توانغر
عباس درويش توانغر
بعد تخبط ونفي.. اعتراف إيراني بوثائق خامنئي المسربة بصيغة "التزوير" إيران احتجاجات إيران بعد تخبط ونفي.. اعتراف إيراني بوثائق خامنئي المسربة بصيغة "التزوير"

من جهتها، أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "بلاك ريوورد" (Black reward) أنها تمكّنت من الحصول على عشرات الوثائق السرية من الوكالة.

ويأتي هذا الاعتقال فيما تشهد إيران تحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً في 16 سبتمبر بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران.

وقُتل مئات الأشخاص، معظمهم من المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات. كما تم اعتقال آلاف الأشخاص، بينهم صحافيون وممثلون ومحامون في التظاهرات التي وصفت السلطات الكثير منها بأنها "أعمال شغب".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وحدة أميركية مسلحة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة إيران وحدة أميركية مسلحة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة إيران
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط