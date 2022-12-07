البنتاغون: زورق إيراني اقترب بشكل خطر من سفننا بمضيق هرمز
القيادة المركزية للقوات الأميركية: زورق دورية تابع للحرس الثوري الإيراني تصرف بطريقة غير آمنة وغير مهنية مع سفن البحرية الأميركية
قالت القيادة المركزية للقوات الأميركية إن زورقا حربيا تابعا للحرس الثوري الإيراني اقترب لمسافة خطيرة من سفن البحرية الأميركية في مضيق هرمز.
وذكرت القيادة الأميركية في بيانها الصادر في 6 ديسمبر أن الحادث وقع أثناء عبور سفينة USS Lewis B. Puller والمدمرة USS The Sullivans.
الجيش الأميركي يتهم الحرس الثوري الإيراني بـ"التصرف بشكل غير آمن وغير مهني" في مضيق هرمز— العربية (@AlArabiya) December 7, 2022
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وأضافت: "زورق دورية تابع للحرس الثوري الإيراني تصرف بطريقة غير آمنة وغير مهنية مع سفن البحرية الأميركية التي كانت تمر عبر مضيق هرمز مساء 5 ديسمبر. كما اقترب مسافة 150 ياردة من السفن الأميركية وهي مسافة قريبة بشكل خطير، وخاصة في الليل".
وأشارت القيادة إلى أنه بعد إصدار الإشارات الصوتية، تابعت السفن الأميركية حركتها.
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