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صورة نشرها الجيش الأميركي تظهر تحرش زورق للحرش الثوري الإيراني بسفينة أميركية
صورة نشرها الجيش الأميركي تظهر تحرش زورق للحرش الثوري الإيراني بسفينة أميركية - أرشيفية
ميليشيات إيران

البنتاغون: زورق إيراني اقترب بشكل خطر من سفننا بمضيق هرمز

القيادة المركزية للقوات الأميركية: زورق دورية تابع للحرس الثوري الإيراني تصرف بطريقة غير آمنة وغير مهنية مع سفن البحرية الأميركية

العربية.نت، وكالات
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قالت القيادة المركزية للقوات الأميركية إن زورقا حربيا تابعا للحرس الثوري الإيراني اقترب لمسافة خطيرة من سفن البحرية الأميركية في مضيق هرمز.

وذكرت القيادة الأميركية في بيانها الصادر في 6 ديسمبر أن الحادث وقع أثناء عبور سفينة USS Lewis B. Puller والمدمرة USS The Sullivans.

وأضافت: "زورق دورية تابع للحرس الثوري الإيراني تصرف بطريقة غير آمنة وغير مهنية مع سفن البحرية الأميركية التي كانت تمر عبر مضيق هرمز مساء 5 ديسمبر. كما اقترب مسافة 150 ياردة من السفن الأميركية وهي مسافة قريبة بشكل خطير، وخاصة في الليل".

وأشارت القيادة إلى أنه بعد إصدار الإشارات الصوتية، تابعت السفن الأميركية حركتها.

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