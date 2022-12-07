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People hold smartphones in their hands while walking outside along a street in the Iranian capital Tehran on November 23, 2019. (AFP)
إيرانوين يعاينون هواتفهم في أحد شوارع طهران (أرشيفية)
إيران و رئيسي

تحذير كاذب من زلازل يصل هواتف الإيرانيين.. وتضارب بالتبريرات

وكالة حكومية تحدثت عن اختراق بينما قائد الشرطة الإيرانية لمكافحة جرائم الإنترنت أكد أنه اختبار أجرته شركة إيران للاتصالات

العربية.نت
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انطلقت تنبيهات كاذبة من زلزال، اليوم الأربعاء، على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في إيران في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وقدمت السلطات الإيرانية روايات متضاربة حول بسبب هذه الإنذارات الكاذبة.

وقال الكولونيل رامين باشايي، نائب قائد الشرطة الإيرانية لمكافحة جرائم الإنترنت، للتلفزيون الإيراني، إن هواتف الأندوريد فقط هي التي تلقت الإنذار الكاذب. وألقى باللوم على الاختبار الذي أجرته شركة إيران للاتصالات المتنقلة المملوكة للدولة في التحذير.

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في السياق ذاته، وصفت وكالة أنباء "إرنا" الحكومية الحادث بأنه اختراق وقالت "هذه الرسالة كاذبة. لا تغادروا منازلكم".

وشهدت إيران سلسلة من عمليات الاختراق منذ مقتل مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً، في 16 سبتمبر بعد اعتقالها من قبل شرطة الآداب في البلاد.

وأثار مقتلها شهوراً من الاحتجاجات تحولت إلى دعوات للإطاحة بنظام الملالي، وصارت أحد أكبر التحديات التي تواجهها طهران منذ سنوات الفوضى التي أعقبت الثورة عام 1979.

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