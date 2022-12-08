إيران تنفّذ حكم إعدام.. دعوات لمحاسبة فورية وعقوبات

بعدما أعدمت السلطات في إيران، صباح الخميس، محتجا اتهمته بطعن حارس بسكين، شددت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية على ضرورة أن يكون هناك رد فعل قوي وعواقب دولية سريعة ضد المنفذين.

وأكدت في بيان الأربعاء، على ضرورة محاسبة السلطات الإيرانية بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد المحتجين.

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تنفيذ دون إجراءات قانونية

كما أوضحت المنظمة أن السلطات نفذت حكم الإعدام بحق المتظاهر محسن شكاري بعد محكمة صورية لم تستند على أي إجراءات قانونية.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية أن المحكمة العليا رفضت الاستئناف الذي قدمه المتهم وبررت الحكم بالقول إن أفعاله تمثل "جريمة الحرابة".

الإعدام.. سلاح لقمع متظاهري إيران

احتجاجات مستمرة

وتشهد إيران تحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية، مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق" في 16 سبتمبر لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران.

وتتهم السلطات التي تتحدث عن أعمال شغب، الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين وكذلك الجماعات الكردية المتمركزة في الخارج بأنهم المحرضون على هذه الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.

والأسبوع الماضي، أعلن قائد بالحرس الثوري أن أكثر من 300 شخص قتلوا في الاضطرابات بينهم العشرات من أفراد قوات الأمن. كما تم اعتقال آلاف الأشخاص.