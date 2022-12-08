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طيران معراج الإيراني - أرشيفية
مصادر للعربية

شركة طيران مرتبطة بالحرس الثوري تسير رحلات لبيروت.. " قد تنقل أسلحة"

دبي - العربية.نت
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كشفت مصادر لـ"العربية/الحدث" أن شركة طيران معراج الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري تسير رحلات لمطار بيروت.

إيران تنقل أسلحة لسوريا ولبنان تحت غطاء المساعدات سوريا مصادر للعربية إيران تنقل أسلحة لسوريا ولبنان تحت غطاء المساعدات

وبينت أن رحلات الشركة الإيرانية إلى لبنان قد تنقل أسلحة ومعدات حساسة لحزب الله، مشيرة إلى أن استغلال مطار بيروت في نقل أسلحة إيرانية للبنان سيضر الاقتصاد اللبناني.

كما أشارت المصادر إلى أن أول رحلة لشركة معراج الإيرانية إلى مطار بيروت كانت في 14 نوفمبر الماضي.

ولفتت إلى أن إسرائيل تخشى انضمام مطار بيروت إلى مسار تهريب الأسلحة من إيران للبنان.

وقالت المصادر إن رحلات شركة معراج الإيرانية تهبط بشكل أسبوعي في مطار دمشق الدولي.

وكانت إسرائيل اتهمت حزب الله بنقل أسلحة من إيران إلى لبنان عبر "رحلات مدنية" هبطت في مطار دمشق الدولي.

وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشورات على تويتر، في مايو الماضي، عن مسار نقل أسلحة يديره نجل قيادي في حزب الله، وقد استغل القيادي منصبه الرفيع والبنى التحتية للدولة اللبنانية لمساعدة نجله في نقل الأسلحة الاستراتيجية من إيران إلى حزب الله.

وأكد أنه "لضمان الحفاظ على السرية، يتم نقل الأسلحة على متن رحلات مدنية من إيران إلى مطار دمشق الدولي بما يعرض المدنيين إلى خطر محدق".

كما أشار إلى أن حزب الله "يستغل دولة لبنان ومواطنيها لأغراض إرهابية تخدم المصلحة الإيرانية".

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