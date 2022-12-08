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أسرة محسن شكاري تصرخ وسط الشارع بعد خبر إعدامه

مشهد يبكي القلب.. أسرة المحتج الإيراني محسن شكاري لحظة تلقيها نبأ إعدامه

دبي - العربية.نت
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بعدما أعلنت السلطات في إيران تنفيذ حكم الإعدام، صباح الخميس، بحق محتج اتهمته بطعن حارس بسكين، أظهر مقطع فيديو أسرة المتظاهر الإيراني محسن شكاري لحظة تلقيها خبر نبأ إعدام نجلها داخل معتقلات النظام الإيراني.

ويظهر في المقطع المصور، سيدة من أسرة الشاب وهي تصرخ بصوت عالٍ ويعتصرها الألم في وسط الشارع على فراق فلذة كبدها، لتواسيها سيدات أخريات كن بجانبها.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عبرت في وقت سابق اليوم الخميس، عن الأسف لتنفيذ إيران أول حكم بالإعدام في مواطن يدعى محسن شكاري شارك بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

ودعت المفوضية عبر حسابها على تويتر، طهران إلى الوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام.

كما في وقت سابق اليوم، قالت منظمة العفو الدولية إنها تشعر "بالفزع" من إعدام متظاهر في إيران بعد خضوعه لمحاكمة وصفتها بأنها "صورية".

جاء ذلك بعدما أعدم القضاء الإيراني الشاب شكاري بتهمة سحب سلاح أبيض بقصد القتل وإثارة الرعب وحرمان الناس من حريتهم وأمنهم مع جرح عنصر من الباسيج كان في مهمة بسلاح أبيض، وإغلاق شارع ستار خان، والإخلال بنظم وأمن المجتمع، وفق زعمه.

اللحظات الأخيرة للمحتج الإيراني محسن شكاري قبل إعدامه إيران اللحظات الأخيرة للمحتج الإيراني محسن شكاري قبل إعدامه

لكن في الحقيقة، لم يقتل الضحية أحداً بل جرح أحدهم خلال مشاركته في الاحتجاجات، ولهذا أعدم.

يذكر أن إيران تشهد تحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية، مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق" في 16 سبتمبر لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران.

والأسبوع الماضي، أعلن قائد بالحرس الثوري أن أكثر من 300 شخص قتلوا في الاضطرابات، بينهم العشرات من أفراد قوات الأمن. كما تم اعتقال آلاف الأشخاص.

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