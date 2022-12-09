الأمن الإيراني يعتدي على محتجين.. ورصاصة تصيب عين فتاة

في حين تتواصل التظاهرات في إيران عقب مقتل الشابة الكردية مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق في سبتمبر الماضي، تستمر القوات الأمنية بقمعها بكل الوسائل.

فقد أظهرت مقاطع فيديو عناصر النظام الإيراني في كرمانشاه (غرب البلاد)، اليوم الجمعة، وهم يعتدون على مسيرة صامتة نظمها الأهالي في جادة طاق بستان، وأطلقوا النار باتجاه المحتجين.

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وبحسب شهود عيان، فإن الشابة التي تصرخ في المقطع الذي نشره موقع "إيران انترناشيونال"، تعرضت لإصابة في إحدى عينيها برصاصة صيد.

تلقت "إيران إنترناشيونال" مقاطع فيديو تظهر عناصر النظام الإيراني في كرمانشاه وهم يعتدون، على مسيرات صمت نظمها الأهالي في المدينة، ويطلقون النار باتجاه المحتجين. وبحسب شهود عيان، فإن الشابة التي تصرخ في المقطع، تعرضت لإصابة في إحدى عينيها برصاصة صيد.#احتجاجات_إيران pic.twitter.com/wjrD18F0EO — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) December 9, 2022

كما ذكرت مصادر منظمة "هنغاو"، أنه تم استخدام بنادق الصيد والكلاشنيكوف، وأصيب ما لا يقل عن 7 مواطنين واعتقل عدد منهم.

وفي طهران في حي اكباتان، قامت قوات الأمن بضرب الناس وإطلاق النار على الشقق السكنية.

وفي وقت سابق اليوم، توعد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، من وصفهم بأنهم "مثيرو الشغب" والمتسببون في مقتل قوات الأمن في البلاد بعقاب شديد.

وأكد على متابعة تحديد "مثيري الشغب"، قائلا إنه سيتم "محاكمتهم ومعاقبتهم بشدة"، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" للأنباء.

تأتي هذه التطورات فيما لم تهدأ الإدانات الدولية والحقوقية منذ صباح أمس الخميس وحتى اليوم، بعد الإعلان عن إعدام السلطات الإيرانية الشاب محسن شكاري.

وللمرة الأولى، الخميس، نُفذ حكم بالإعدام شنقاً بحق رجل يبلغ 23 عاماً ويدعى محسن شكاري لمشاركته في الاحتجاجات، ما أثار موجة غضب غربية وحقوقية.

وتشهد إيران تظاهرات اندلعت عقب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني البالغة 22 عاماً في 16 أيلول/سبتمبر بعد ثلاثة أيام على توقيفها على يد شرطة الأخلاق التي اتّهمتها بمخالفة قواعد اللباس الصارمة في البلاد التي تفرض خصوصًا على النساء وضع الحجاب.

وأفادت السلطات في وقت سابق بمقتل أكثر من 200 شخص، واعتقلت آلاف الأشخاص بينهم 11 حُكم عليهم بالإعدام.