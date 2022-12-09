دعت إلى طرد سفراء إيران.. السجن 15 عاماً لابنة أخت خامنئي

حكمت "محكمة رجال الدين الخاصة" على فريدة مرادخاني، ابنة أخت المرشد الإيراني علي خامنئي، بالسجن 15 عاما.

وأعلن محمد حسين أقاسي، محامي مرادخاني في تغريدة، اليوم الجمعة، أن موكلته "حوكمت في محكمة رجال الدين الخاصة، وهذه المحكمة ليس من اختصاصها النظر في تهم (فريدة مرادخاني)، وحُكم عليها بالسجن 15 عاما".

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كما اعتبر أقاسي أسباب عدم اختصاص المحكمة بالنظر في التهم الموجهة إلى موكلته، هو أن مرادخاني لم تكن "رجل دين". وأضاف بما أنه هو نفسه ليس من رجال الدين، فإن المحكمة لم تقبل تمثيل مرادخاني بالنيابة عنها.

وأضاف المحامي أنه تم قبول استئنافه بتوقيع مرادخاني، وتم تأكيد الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

فریده مرادخانی دردادگاه ویژه روحانیت که صلاحیت رسیدگی به اتهامات اورا نداردموردمحاکمه قرار گرفت و به ۱۵سال حبس محکوم شد!!

وکالت اینجانب به دلیل اینکه روحانی نیستم موردقبول واقع نشددرحالیکه متهم روحانی نیست.

تجدیدنظر خواهی ام نیزبا امضای شخص موکل پذیرفته شدو۳سال محکومیت اوتأییدشد. pic.twitter.com/3dGTNlmunz — محمد حسين آقاسي MOHAMAD H AGHASI (@Mhaghasi1) December 9, 2022

دعمت الاحتجاجات

يشار إلى أن فريدة مرادخاني ناشطة في مجال حقوق الإنسان وابنة شقيقة المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، اعتقلت في 23 نوفمبر الماضي بعد دعوتها من خلال رسالة مسجلة إلى طرد سفراء إيران دعما للاحتجاجات في بلادها.

وهي ابنة رجل الدين المعارض شيخ علي مرادخاني طهراني، الذي تزوج من بدري حسيني خامنئي شقيقة علي خامنئي، وأصبح شيخ علي طهراني بعد انتصار ثورة 1979 من منتقدي النظام الإيراني، ولجأ إلى العراق قبل عودته إلى إيران حيث زج به في السجن.

هذا وأعلنت شقيقة المرشد، بدري حسيني خامنئي هي الأخرى براءتها من شقيقها ومن النظام الذي وصفته بـ "الخلافة الاستبدادية" في 6 ديسمبر/كانون الأول من خلال نشر رسالة مفتوحة ضد علي خامنئي.