رداً على التنديد الأوروبي بإعدام محتج.. إيران: نمارس ضبط النفس

رداً على تنديد دول أوروبية بإعدام الشاب محسن شكاري على خلفية مشاركته في الاحتجاجات الشعبية في البلاد، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران أظهرت "أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة أعمال الشغب".

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان صدر في وقت متأخر الخميس "مارست إيران أقصى درجات ضبط النفس".

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كما أضافت "على عكس العديد من الأنظمة الغربية التي تسيء حتى إلى سمعة المحتجين السلميين وتقمعهم بعنف، فقد استخدمت أساليب متناسبة وقياسية ضد أعمال الشغب. هذا الأمر ينطبق أيضا على العملية القضائية".

وتابعت "لكن الأمن العام خط أحمر"، منددة بـ"هجمات مسلحة" و"تخريب".

وللمرة الأولى، الخميس، نُفذ حكم بالإعدام شنقاً بحق رجل يبلغ 23 عاماً لمشاركته في الاحتجاجات، ما أثار موجة غضب في الخارج.

وحذرت منظمات غير حكومية من عمليات إعدام أخرى قريبًا.

وتشهد إيران تظاهرات اندلعت عقب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني البالغة 22 عاماً في 16 أيلول/سبتمبر بعد ثلاثة أيام على توقيفها على يد شرطة الأخلاق التي اتّهمتها بمخالفة قواعد اللباس الصارمة في البلاد التي تفرض خصوصًا على النساء وضع الحجاب.

وتتهم طهران الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين بالتحريض على هذه الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة، واصفة المعارضين الإيرانيين الذين لجأوا إلى هذه الدول بأنهم "إرهابيون".

وأفادت السلطات في وقت سابق بمقتل أكثر من 200 شخص، واعتقلت آلاف الأشخاص بينهم 11 حُكم عليهم بالإعدام.