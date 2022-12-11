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إيران تستدعي سفير الصين.. بسبب بيان القمة الخليجية الصينية
تطرق البيان إلى وضع الجزر الإماراتية الثلاث ومفاوضات إحياء الاتفاق النووي ما أثار استغراب بكين
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية استدعاء سفير الصين لدى طهران، وذلك احتجاجاً على بيان القمة الخليجية-الصينية، الذي تطرق إلى وضع الجزر الإماراتية الثلاث، ومفاوضات إحياء الاتفاق النووي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان: "تم استدعاء السفير الصيني لدى طهران إلى وزارة الخارجية. وأعربت الخارجية للسفير عن استيائها الشديد من بيان الصين ومجلس التعاون الخليجي" في ما يتعلق بالجزر الإماراتية.
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وبحسب كنعاني، فقد أعرب مساعد وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه السفير الصيني عن استياء طهران الشديد من إدراج موضوع الجزر ومفاوضات الاتفاق النووي في بيان القمة الخليجية-الصينية.
وأعربت إيران عن "استغرابها" من "إثارة بعض القضايا" في البيان الخليجي الصيني المشترك، في إشارة لموضوع الجزر.
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