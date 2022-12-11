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(تعبيرية)
إيران و رئيسي

إيران تستدعي سفير الصين.. بسبب بيان القمة الخليجية الصينية

تطرق البيان إلى وضع الجزر الإماراتية الثلاث ومفاوضات إحياء الاتفاق النووي ما أثار استغراب بكين

العربية.نت
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية استدعاء سفير الصين لدى طهران، وذلك احتجاجاً على بيان القمة الخليجية-الصينية، الذي تطرق إلى وضع الجزر الإماراتية الثلاث، ومفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

من القمة الخليجية-الصينية
من القمة الخليجية-الصينية
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان: "تم استدعاء السفير الصيني لدى طهران إلى وزارة الخارجية. وأعربت الخارجية للسفير عن استيائها الشديد من بيان الصين ومجلس التعاون الخليجي" في ما يتعلق بالجزر الإماراتية.

وبحسب كنعاني، فقد أعرب مساعد وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه السفير الصيني عن استياء طهران الشديد من إدراج موضوع الجزر ومفاوضات الاتفاق النووي في بيان القمة الخليجية-الصينية.

وأعربت إيران عن "استغرابها" من "إثارة بعض القضايا" في البيان الخليجي الصيني المشترك، في إشارة لموضوع الجزر.

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