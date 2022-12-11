فيديو.. ضابط إيراني يعتدي بالركل على امرأة وسط طهران

أظهر فيديو التقط مؤخراً في العاصمة الإيرانية طهران، التعامل العنيف للأمن الإيراني مع النساء.

ضابط بالقوات الخاصة الإيرانية يركل امرأة برجله لتسقط على وجهها في وسط الشارع بمنطقة ستارخان بـ #طهران#العربية pic.twitter.com/ifPa0Gv6zK — العربية (@AlArabiya) December 11, 2022

وتظهر في الفيديو، الذي التقط بمنطقة ستارخان بطهران، سيدة وهي تمشي في الشارع، ثم يقوم أحد الضباط بالقوات الخاصة الإيرانية بركلها فتسقط على وجهها.

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وبعد الاعتداء، تشاجر الضابط مع أحد زملائه حيث كان يريد أن يضرب السيدة مرة أخرى.

يأتي هذا الفيديو الذي لم يعرف التاريخ المحدد لالتقاطه، بينما تشهد إيران احتجاجات متواصلة منذ سبتمبر الماضي على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بسبب عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في إيران.

وحاولت إيران قمع الاحتجاجات بالعنف مخلفةً مئات القتلى والجرحى والمعتقلين، لكنها لم تفلح.

ولجأت إيران مؤخراً إلى الإعلان عن وقف دوريات شرطة الأخلاق، في محاولة لإسكات الشارع المنتفض، لكن الكثيرين يشككون بنوايا إيران من هذا الإعلان.