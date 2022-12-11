اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الفيديو التقط بمنطقة ستارخان في العاصمة الإيرانية ويظهر سقوط السيدة أرضاً بعد أن ركلها الضابط في القوات الخاصة11111111111111
لقطة من الفيديو الذي يظهر رجل الضابط للسيدة وسط الشارع بطهران
احتجاجات إيران

فيديو.. ضابط إيراني يعتدي بالركل على امرأة وسط طهران

الفيديو التقط بمنطقة ستارخان في العاصمة الإيرانية ويظهر سقوط السيدة أرضاً بعد أن ركلها الضابط في القوات الخاصة

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهر فيديو التقط مؤخراً في العاصمة الإيرانية طهران، التعامل العنيف للأمن الإيراني مع النساء.

وتظهر في الفيديو، الذي التقط بمنطقة ستارخان بطهران، سيدة وهي تمشي في الشارع، ثم يقوم أحد الضباط بالقوات الخاصة الإيرانية بركلها فتسقط على وجهها.

وبعد الاعتداء، تشاجر الضابط مع أحد زملائه حيث كان يريد أن يضرب السيدة مرة أخرى.

منظمات حقوقية: إيرانيون يواجهون خطر الإعدام الوشيك إيران احتجاجات إيران منظمات حقوقية: إيرانيون يواجهون خطر الإعدام الوشيك

يأتي هذا الفيديو الذي لم يعرف التاريخ المحدد لالتقاطه، بينما تشهد إيران احتجاجات متواصلة منذ سبتمبر الماضي على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بسبب عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في إيران.

وحاولت إيران قمع الاحتجاجات بالعنف مخلفةً مئات القتلى والجرحى والمعتقلين، لكنها لم تفلح.

ولجأت إيران مؤخراً إلى الإعلان عن وقف دوريات شرطة الأخلاق، في محاولة لإسكات الشارع المنتفض، لكن الكثيرين يشككون بنوايا إيران من هذا الإعلان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
في آيسلندا يمكنك ملامسة حمم البراكين.. كيف؟ في آيسلندا يمكنك ملامسة حمم البراكين.. كيف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط