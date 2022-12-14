مسؤول سابق في فيلق القدس حاول اغتيال بومبيو وبولتون.. مصادر تؤكد
كشف موقع "إيران إنترناشيونال" أن قائد عملية محاولة اغتيال جون بولتون ومايك بومبيو، المسؤولين في الإدارة الأميركية السابقة كان القيادي السابق في فيلق القدس، محمد رضا أنصاري.
وبحسب المصادر كانت الخطة الفاشلة تقضي بتجنيد عميل غير إيراني لتنفيذ الاغتيال حتى لا ينكشف دور عناصر النظام لكن ظهر فيما بعد أن الشخص الذي استدرج القائمين على العملية عضو في مكتب التحقيقات الفدرالي وبذلك فشل المخطط الإيراني.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد اتهمت في أغسطس/آب الماضي (2022) عضوا بالحرس الثوري الإيراني بمحاولة قتل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.
وقالت الوزارة حينها إن شهرام بورصافي (45 عاماً) المعروف أيضاً باسم مهدي رضائي، عرض دفع 300 ألف دولار لأشخاص في الولايات المتحدة لقتل بولتون، السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة.
كما أضافت أن محاولة اغتيال جون بولتون سببها على الأرجح الانتقام لمقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني الذي قتل في ضربة أميركية ببغداد مطلع عام 2020، مبينة أن بورصافي حاول الدفع لقاتل مأجور لاغتيال بولتون.
تهديد خطير
يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية أخطرت الكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأن كلا من بومبيو وبرايان هوك الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران لا يزالان يخضعان "لتهديد خطير من قوة أجنبية أو وكيل لقوة أجنبية".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد دفعت في مارس/آذار الماضي، أكثر من مليوني دولار شهرياً لتوفير الأمن على مدار 24 ساعة لبومبيو وهوك.
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