نائب إيراني عن حجب الإنترنت: حتى البقالة تبيع "VPN"

كشف النائب عن مدينة كرمان في البرلمان الإيراني، ذبيح الله أعظمي ساردویي، إن سرعة الإنترنت في بلاده منخفضة للغاية، مشيرا إلى أن الحصول على خدمة الشبكة الافتراضية الخاصة VPN لإزالة الحجب متاح حتى في البقالات.

وقال "عندما نسأل وزير الاتصالات عن موعد زيادة سرعة الإنترنت أو إزالة الحجب، يرمي الكرة في ملعب الوزارات الأخرى، بما في ذلك وزارة الداخلية، وهذا أمر غير مقبول"، جاء ذلك في مقابلة مع موقع "شفقنا".

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مع الزبادي!

وتابع "أعتقد إما أن الوزير لا يعلم بهذا الوضع أو أن معلوماته غير كافية، حيث إذا ذهبت إلى محلات البقالة، يمكنك مشاهدة إعلانات لبيع الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) إلى جانب إعلانات الزبادي".

كما أشار إلى أنه على الرغم من أن حجب منصة مثل إنستغرام تسبب في انخفاض عدد الرواد، فإن هذا العدد يتزايد الآن لأن جميع الناس يبحثون عن مضاد الفلترة، داعياً وزير الاتصالات للتفكير في هذه المسألة.

الحجب والفلترة

كما أوضح النائب قائلاً "إن حل مشاكل البلاد لا يكمن أن يتم عبر الحجب والفلترة"، وأضاف: إن من يسعى لاستخدام المنصات لأي سبب من الأسباب سيجد طريقة لذلك، وإذا كان الهدف هو تقوية المنصات الداخلية، جميعها ضعيفة عدا واحدة أو اثنتين.

وفي الختام أشار أعظمي ساردويي إلى أنه في البرلمان يتم استخدام الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) بغية استخدام إنستغرام، وذلك عندما نقوم بتحميل أخبار اللجان، أي للإعلام عن أنشطتنا علينا جميعا استخدام الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)، لذلك يجب أن يكون لدى وزير الاتصالات فكرة أساسية عن هذا الأمر، وإلا فإننا سنطرح سؤالاً بعد عطلة البرلمان، وبالتأكيد سيتم جمع توقيعات كافية لطرح هذا السؤال.