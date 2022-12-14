70 صحافياً بإيران اعتقلوا منذ بدء الاحتجاجات.. قائمة تكشف

كشفت لجنة متابعة أوضاع الصحافيين المعتقلين التابعة لنقابة الصحافيين الإيرانية قائمة نهائية عن أوضاع 35 صحافياً تم اعتقالهم في احتجاجات إيران، ولا يزالون رهن الاحتجاز.

فقد اعتقلت إيران منذ بداية الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، بحسب تقرير اللجنة وبناء على تقارير رسمية وغير رسمية، حوالي 70 صحافياً، تم الإفراج عن نصفهم تقريباً بكفالة.

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كذلك أعلنت اللجنة أمس الثلاثاء، أنه إضافة إلى هذه الاعتقالات فقد تم "استدعاء" العديد من الصحافيين أيضاً، بحسب ما نقل موقع "إيران انترانشونال".

ومنذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً، في 16 سبتمبر الماضي، لم تهدأ التظاهرات في البلاد.

"انتفاضة شعبية"

فقد تحول الغضب إلى ما يشبه "الانتفاضة"من قبل الإيرانيين الغاضبين، من جميع طبقات المجتمع، ما شكل أحد أكثر التحديات جرأة للزعماء، ورجال الدين الذين يحكمون البلاد، منذ ثورة 1979 التي صعدت بهم إلى السلطة.

يذكر أن القوات الأمنية اعتقلت منذ بدء الاحتجاجات بالإضافة إلى الصحافيين، 18 ألف مواطن، وأفرجت مؤقتاً عن عدد قليل منهم بكفالات كبيرة.