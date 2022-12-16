إيران تهدد بحجب العالم الافتراضي كليا ومتظاهر يوجه رسالة للمحتجين قبل إعدامه

أعلن وزيرُ الداخليةِ الإيراني أحمد وحيدي العملَ على حجبِ العالم الافتراضي في إيران بشكلٍ كامل لمواجهةِ من وصفهم بالأعداء الذين يعملون على صُنعِ برامج لرفعِ الحجب، بالإضافة إلى تشكيلِ لجنةٍ للتحقيق في الاضطرابات الأخيرة في البلاد وتقديم المتهمين للقضاء.

وكان النظامُ الإيراني قد نفذ إجراءاتٍ سابقة في حجب تليغرام ومواقع التواصل بعد اندلاعِ التظاهرات الاحتجاجية ضد غلاء المعيشة وتدني الأجور.

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واستقبل أهالي مدينة آبدانان الكردية بمحافظة عيلام غربي إيران، "سونيا شريفي" بالترحيب والأهازيج عقب خروجها من معتقل "مركز عيلام الإصلاحي" بكفالة بعد قرابة شهر من اعتقالها.

إلى ذلك تداول ناشطون على تويتر مقطعَ فيديو يَظهر فيه المتظاهرُ الإيراني مجيد رضا رهنورد قبل أن يقوم النظامُ الإيراني بإعدامه شنقا وهو يوجه رسالةً الى الشباب الايراني قائلا : " لاتبكي .. كن سعيدا واستمع إلى الموسيقى لتكونَ سعيدا أكثر " .

وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة، أحكام الإعدام الصادرة أو المنفذة مؤخراً في إيران والمتصلة بالاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ سبتمبر الماضي.

وفي مسودة بيان حصلت عليه قناتا "العربية" و"الحدث" ، دعت القمة الأوروبية السلطات الإيرانية إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام فوراً، وإلغاء الأحكام الصادرة من دون تأخير.

وأكدت القمة الأوروبية معارضتها الشديدة لعقوبة الإعدام "تحت أي ظرف" حيث اعتبرتها "إنكاراً للكرامة الإنسانية".

كما طالبت القمة الأوروبية السلطات الإيرانية بوقف الاستخدام غير المبرر للقوة لقمع الاحتجاجات السلمية وخاصة بوجه النساء.

هذا وتشهد إيران منذ منتصف سبتمبر الماضي، احتجاجات متواصلة على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في الحجز لدى شرطة الأخلاق.

وقد أدى قمع السلطات للتظاهرات بالقوة المفرطة إلى مقتل وإصابة المئات. كما اعتقلت طهران آلاف المحتجين وأصدرت بحق بعضهم أحكاماً بالإعدام، نفذت الأسبوع الماضي اثنين منها رغم المناشدات الغربية والحقوقية لإلغائها.