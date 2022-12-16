دعوات واسعة للإضراب والاحتجاج في أنحاء إيران اعتبارا من الاثنين
دعوة لإغلاق المحال وعدم الشراء من المتاجر وعدم الذهاب للعمل والتظاهر في الشوارع
قالت قناة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الجمعة، إن عدة جهات بينها جمعيات ومجالس عمالية وطلاب جامعات ومدارس من مختلف أنحاء إيران دعت للإضراب والاحتجاج في البلاد، اعتبارا من الاثنين القادم ولمدة ثلاثة أيام.
وحث الداعون للإضراب على إغلاق المحال التجارية وعدم الشراء من المتاجر وعدم الذهاب إلى العمل والتظاهر في الشوارع.
وذكرت القناة أن دعوات شعبية للإضراب والاحتجاج من الخامس إلى السابع من الشهر الجاري لقيت مشاركة واسعة دعما للمحتجين
واندلعت احتجاجات بعدة مدن إيرانية في سبتمبر أيلول الماضي وسط اتهامات للشرطة بقتل الشابة مهسا أميني بعد احتجازها بدعوى ارتدائها حجابا بشكل غير لائق، رغم أن السلطات تنفي تعرض أميني للضرب على يد الشرطة.
وأكد الموقعون على هذه الدعوة الموجهة إلى الطلاب والشباب والنساء وطلاب الجامعات والمدارس والعاملين في الصناعات، والطاقم الطبي وأصحاب المتاجر: "من یوم الاثنين 19 ديسمبر إلى الأربعاء 21 ديسمبر، سنعزز موطئ قدم ثورتنا في هذه الخطوة".
وفي إشارة إلى إعدام محسن شكاري ومجيد رضا رهنورد، ذكر مؤلفو هذه الدعوة: "من أجل وقف جرائم النظام مثل الإعدام والقمع والاعتقال والاغتصاب، يجب أن نكون قادرين على الإسراع بعملية الإطاحة بالنظام وانتصار ثورتنا، وهذا الهدف سيتحقق من خلال تسريع عملية الاحتجاجات والإضرابات العامة".
ودعا جزء آخر من هذا البيان كافة شرائح "المجتمع المظلوم والمستغل، وكذلك الشخصيات والتيارات المؤثرة" للانضمام وإعلان إضراب وطني في المدن "صباح ومساء" في هذه الأيام الثلاثة.
لكن في "المساء والليل" من الاثنين إلى الأربعاء، ستقام تجمعات احتجاجية ومظاهرات ومسيرات.
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