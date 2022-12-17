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Iranian actress Taraneh Alidoosti attends a photocall for the film “Leila’s Brothers” during the 75th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 26, 2022. (AFP)
ترانه علي دوستي
احتجاجات إيران

اعتقال الممثلة الإيرانية الشهيرة والناشطة في مجال حقوق المرأة ترانه علي دوستي

المعتقلة ترانه علي دوستي أعلنت مراراً دعمها على إنستغرام للتظاهرات في إيران

العربية.نت، وكالات
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اعتقلت الممثلة الإيرانية الشهيرة والناشطة في مجال حقوق المرأة ترانه علي دوستي، السبت، في إيران، على خلفية حركة الاحتجاج التي دخلت شهرها الرابع.

والممثلة الإيرانية المعروفة بأدوارها في عدة أفلام للمخرج أصغر فرهادي، أعلنت عدة مرات دعمها على انستغرام للتظاهرات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني الكردية الإيرانية البالغة 22 عاما في 16 سبتمبر بعد توقيفها في طهران من جانب شرطة الأخلاق للاشتباه بعدم احترامها لقواعد اللباس الصارمة في إيران.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء إن "ترانه علي دوستي اعتقلت بسبب أفعالها الأخيرة عند نشر معلومات ومضمون كاذبين والتحريض على الفوضى" بدون إعطاء تفاصيل عن مكان توقيفها.

ونددت الممثلة في 8 ديسمبر بالسلطات لإعدامها محسن شكاري شنقا بعد إدانته بتهمة "الحرابة"، وكتبت على انستغرام "أي منظمة دولية تراقب حمام الدم هذا بدون الرد تمثل وصمة عار على الإنسانية".

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وفي نوفمبر، وعدت علي دوستي بالبقاء في بلدها "ودفع الثمن" اللازم للدفاع عن حقوقها، والتوقف عن العمل لمساندة عائلات القتلى أو المعتقلين خلال التظاهرات.

وعلي دوستي هي من أبرز شخصيات السينما الإيرانية منذ سن المراهقة، ومثلت في فيلم سعيد روستاي "ليلى وأخوتها" الذي عرض هذه السنة في مهرجان كان.

واعتقلت السلطات عدة شخصيات في السينما الإيرانية حتى قبل موجة الاحتجاج الحالية، مثل المخرجين محمد رسولوف وجعفر بناهي اللذين لا يزالان معتقلين.

منذ منتصف سبتمبر، اعتقل آلاف الإيرانيين وحوالي 40 أجنبيا، ووجهت التهم إلى أكثر من ألفي شخص على صلة بالتظاهرات بحسب السلطات القضائية. وتم إعدام شخصين في الثالثة والعشرين من العمر على خلفية هذه الاحتجاجات.

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