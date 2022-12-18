إيران.. قتيل و17 جريحاً في أحداث شغب داخل سجن كرج

بعد الحديث عن نقل 15 نزيلا في سجن كرج المركزي، شمالي إيران، إلى الانفرادي لتنفيذ حكم الإعدام ضدهم، أفادت معلومات بمقتل أحد السجناء بعد إطلاق الرصاص من الخلف من قبل أحد مسؤولي السجن، فيما أصيب 17 آخرون.

وتشير المعلومات التي نشرتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن هذا السجين يبلغ من العمر 31 عاما، وقتل في القاعة الرابعة بسجن كرج المركزي.

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وبحسب هذه المعلومات، فقد قُتل السجين برصاصة أطلقت عليه من مسافة مترين من الخلف.

كما تم نقل 4 سجناء آخرين إلى المستشفى بعد إصابتهم برصاص صيد والرصاص الحي خلال اشتباكات السجن.

إلقاء حجر

يأتي هذا بينما أعلن رئيس القضاء في محافظة البرز، حسين فاضلي هريكندي، عن وفاة سجين خلال الاشتباكات، وقال إن سبب وفاته "إلقاء الحجارة من قبل سجناء آخرين".

وأضاف: "أصيب عدد من سجناء سجن كرج، وقدم مستشفى السجن العلاج اللازم لهم، لكن تم نقل اثنين من السجناء إلى مستشفى خارجي لتلقي العلاج".

وسبق أن أعلنت وكالة أنباء "هرانا" أن حراس سجن كرج المركزي لجأوا إلى إطلاق النار لقمع الاحتجاجات وأصيب "أكثر من 100 سجين" في الاشتباكات.

هتافات ضد خامنئي

وأفادت التقارير الواردة أمس بأن نزلاء سجن كرج المركزي، شمالي إيران، نظموا احتجاجات بسبب عزم سلطات السجن تنفيذ حكم الإعدام بحق عدد من السجناء، ورددوا هتافات ضد المرشد علي خامنئي والنظام الإيراني.

وأضافت التقارير أن اشتباكات اندلعت بين ضباط السجن والسجناء في سجن كرج المركزي، عقب الإعداد لتنفيذ أحكام الإعدام بحق العشرات، بتهمة "الاتجار في المخدرات"، لكن السجناء احتجوا بسبب وجود بعض المتظاهرين غير المعروفين بين هؤلاء السجناء الذين تستعد السلطات لإعدامهم.

يأتي قتل وإصابة النزلاء في سجن كرج المركزي بعد شهرين من حادثة مماثلة في سجن إيفين بطهران، حيث أطلق عناصر الأمن النار على السجناء وقتلوا بعضهم.

وأكدت مصادر "إيران إنترناشيونال" أن هجوم عناصر الأمن وأحداث الحريق في هذا السجن أسفرت عن مقتل 4 سجناء.