إيران: مستعدون للعودة لكافة التزاماتنا بالاتفاق النووي إذا عادت واشنطن

أعلن وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، أنه إذا عادت الولايات المتحدة للاتفاق النووي فإن إيران مستعدة للعودة إلى جميع التزاماتها.

وقال خلال كلمة أمام منتدى طهران الثالث للحوار "إذا عادت أميركا للاتفاق النووي فإن إيران مستعدة للعودة إلى جميع التزاماتها بموجبه".

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من جانبه، قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني كمال خرازي، اليوم الاثنين، إن طهران مستعدة للعودة إلى التزاماتها فيما يخص الاتفاق النووي، مشيرا إلى أنها تنتظر حل المشاكل العالقة بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارة خبراء الوكالة التي تجري حاليا.

وأضاف أن طهران لا تهدف إلى صنع قنبلة ذرية، مؤكدا أن برنامجها سلمي بحت.

وخلال كلمة أمام منتدى طهران الثالث للحوار قال "نريد منطقة خالية من الأسلحة الذرية والفتاكة، وإسرائيل الدولة الوحيدة التي تمتلك مثل هذه الأسلحة.. صناعة القنبلة الذرية لن تكون الحل للمنطقة".

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يأتي ذلك فيما يزور وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران حالياً لبحث حل القضايا العالقة مع مسؤولين إيرانيين.

وتوقفت المحادثات بين إيران والدول الغربية من دون التوصل لنتيجة بعد إصرار إيران على إغلاق التحقيق الذي تقوده الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد العثور على آثار لليورانيوم المخصب في 3 مواقع سرية لم تكشف عنها إيران سابقاً.

من جهتها، ترفض الوكالة إغلاق التحقيق قبل الحصول على أجوبة مقبولة من إيران.