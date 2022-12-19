تطور خطير بإيران.. جرح 4 رجال دين في قم على أيدي مجهولين

أعلنت العلاقات العامة بجامعة مدينة قم للعلوم الطبية في إيران، أن أربعة رجال دين أصيبوا، أمس الأحد، جراء إصابتهم بأجسام حادة، لكن وكالة "حوزة للأنباء" ذكرت أن الجرح كان نتيجة إطلاق نار بواسطة بندقية.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء القريبة من الحرس الثوري الإيراني، عن العلاقات العامة بجامعة قم للعلوم الطبية قولها، إنه قبل ظهر يوم الأحد أصاب مجهولون أربعة رجال دين في "مناطق مختلفة" في قم، ونقل اثنان منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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أجسام حادة أم سلاح صيد؟

كما ذكر المركز أن إصابة هؤلاء الأربعة تمت بواسطة "أجسام حادة من قبل مجهولين"، لكن وكالة أنباء الحوزة الدينية ذكرت أن سبب الإصابات كان "سلاح صيد".

وبعد حملة إسقاط عمائم رجال الدين الذي انتشر على نطاق واسع في مختلف المدن، يعد إطلاق الرصاص عليهم في العاصمة الدينية الإيرانية التي تضم أكبر الحوزات الدينية في البلاد، تطورا خطيرا قد يتكرر في المناطق الأخرى، خاصة أن الكثير من الإيرانيين يرون فيهم السبب للوضع السياسي المغلق والظروف المعيشية الصعبة والأجواء الاجتماعية الأمنية.

ولم يتم نشر المزيد من التفاصيل حول هذا الحادث سوى أنه تم علاج اثنين من رجال الدين المجروحين في العيادات الخارجية نتيجة لتعرضهم لـ"إصابات سطحية"، واثنين آخرين نقلا إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، حيث أصيب أحدهما في منطقة الكتف، والآخر أصيب في الساق.

اعتداءات متكررة

وقبل بدء الاحتجاجات في 16 سبتمبر على خلفية مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني في مخفر شرطة الآداب، تم الإبلاغ عن العديد من حالات الاعتداء على رجال الدين، ففي 29 أغسطس تعرض إماما مسجدين في قم، لهجومين من قبل شخصين بـ"أنبوب حديدي". وفي 28 يونيو 2022 تعرض رجل دين شاب لهجوم بسكين في مدينة كرج، غرب طهران.

فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية في الأول من يوليو 2022، أن إمام مسجد في مدينة أصفهان وسط إيران تعرض لهجوم من قبل سائق دراجة نارية مجهول بسلاح ناري.