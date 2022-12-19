مشهد مرعب لا يوصف.. قوات الأمن تعتدي على إيرانية

في مشهد صعب لا يوصف، أثارت مشاهد متداولة لاعتداء عناصر من قوات الأمن الإيرانية على متظاهرة في الشارع غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

فقد انتشر المقطع كالنار بالهشيم، وأظهر قوات الأمن وهم يضربون الفتاة ويجرّونها من شعرها ويسحلونها أمام الناس.

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وأفاد ناشطون بأن قوات النظام الإيراني اعتدت على المرأة بسبب شعرها، حيث تجمهر حولها العناصر وبدأوا بضربها بالعصي حتى وقعت أرضاً.

بشتى الوسائل

وأتت هذه الحادثة بينما تتواصل المظاهرات الشعبية في إيران منذ أشهر على خلفية مقتل الشابة الكردية مهسا أميني بعد اعتقالها على يد شرطة الأخلاق في سبتمبر الماضي.

في حين تستمر القوات الأمنية بقمع المتظاهرين بكل الوسائل، وتعتدي على النساء بشتى الطرق.

Iran regime’s forces beating up & dragging a woman from her hair in street for showing her hair. It’s unbelievable that a regime is so afraid of women’s hair. The Iran regime wants 2 control people,their bodies&day to day activities. @POTUS #IranRevoIution pic.twitter.com/m43Eci14Jv — Dr. Majid Rafizadeh (@Dr_Rafizadeh) December 19, 2022

كما استعملت السلطات منذ ذلك الوقت، كل أساليب العنف بحق المحتجين من أجل إخماد الاحتجاجات دون جدوى، وسط تنديد دولي بتلك الانتهاكات.

ارتفاع عدد الضحايا

يذكر أن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية كانت أعلنت ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات على أيدي قوات الأمن إلى 469 شخصا منذ انطلاق المظاهرات منتصف سبتمبر الماضي.

وقالت المنظمة إن عدد القتلى يتضمن 63 طفلا و32 امرأة في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني جراء التعذيب على يد "شرطة الأخلاق".

وأضافت أن 39 متظاهرا على الأقل يواجهون حاليا خطر الإعدام، فيما حذرت من إمكانية تنفيذ إعدامات في البلاد على "نطاق واسع".