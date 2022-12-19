مقتل 4 من الحرس الثوري والباسيج في بلوشستان إيران

أعلن اليوم الاثنين عن مقتل عضو في الحرس الثوري الإيراني وثلاثة من منتسبي قوات الباسيج في مدينة سراوان بمحافظة بلوشستان جنوب شرقي إيران.

ينتمون إلى "قوات اللواء 44 قمر بني هاشم"

ووفقا للعلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، فإن أربعة من الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج قتلوا يوم الاثنين 19 ديسمبر في سراوان.

مادة اعلانية

وحسب بيان العلاقات العامة لـ"قاعدة قدس الجنوب شرقية" فإن هؤلاء الأربعة كانوا ينتمون إلى "قوات اللواء 44 قمر بني هاشم" التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني"، وقتلوا في منطقة سراوان في "اشتباك مع الجماعات الإرهابية".

جماعات إرهابية

وتصف السلطات الإيرانية المجموعات المسلحة البلوشية التي تقول إنها تلجأ إلى السلاح للمقاوم بوجه العنف الحكومي بـ"الجماعات الإرهابية".

ولم يذكر بيان الحرس الثوري الإيراني اسم هذه المجموعة وعدد قتلاها في اشتباكات اليوم، واكتفى بالإشارة إلى أن أعضاء هذه الجماعة المسلحة "فروا إلى باكستان".

وبحسب البيان، قُتل جندي برتبة ملازم ثاني وهوية محمد غودرزي وثلاثة من عناصر الباسيج، وهم رحيم باخشبركي وحميد رضا عابدي ومحمود نيكخاه زادة.

ومنذ بداية الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران في الأشهر الثلاثة الماضية، نُشرت تقارير متفرقة عن مقتل عناصر من الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج في اشتباكات مع المتظاهرين والمعارضين في مدن مختلفة بإيران.

ويضم إقليم بلوشستان في جنوب غرب إيران، الشعب البلوشي الذي يطالب بحقوقه القومية والمذهبية في إحدى المحافظات الأكثر فقرا في إيران، وثمة مجموعات مسلحة بلوشية من قبيل "جيش العدل" و"فرقان" تقول إنها تدافع عن البلوش وتطالب بحقوقهم القومية والمذهبية، واشتبكت مرارا مع القوات الحكومية الإيرانية خلال العقدين الماضيين.