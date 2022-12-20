إيران.. تظاهرات ليلية وإضرام النار بمقر للباسيج في قم
انطلقت تظاهرات ليلية في عدد من المدن الإيرانية مرددة شعارات مناهضة للنظام، فيما أحرق محتجون مقرا للباسيج وصورة لقاسم سليماني في مدينة قم.
#إيران .. محتجون يضرمون النار في صورة قاسم سليماني بمدينة قم #العربية pic.twitter.com/9nQIVwAUV6— العربية (@AlArabiya) December 20, 2022
هذا وكانت مناطق مختلفة من العاصمة الإيرانية طهران شهدت، أمس الاثنين، طريقة جديدة للاحتجاجات، حيث ردد المواطنون هتافات من الشرفات والنوافذ ضد النظام الإيراني، إذ تعالت الأصوات بشعارات "الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي"، و"الموت للحرس الثوري" و"الموت للباسيج" و"داعشنا هو الباسيج والحرس الثوري الإيراني".
وشملت هذه الاحتجاجات أحياء ستار خان وشهرك نفط وشاهين الجنوبية وشهران وسلسبيل وسعادت آباد ودربند.
بالتزامن مع ذلك، شهدت أحياء في مدينة مشهد، ثاني أكبر مدينة إيرانية، احتجاجات متفرقة، وردد المحتجون هتافات ليلية، وكتبوا شعارات ضد النظام على حافلات المدينة.
ومن مشهد إلى كرمانشاه في غرب إيران، حيث شهدت المدينة الكردية الأكبر في إيران تجمعات احتجاجية متفرقة في مختلف أحيائها.
ولم تتوقف الاحتجاجات في إيران منذ انطلاقها في 16 سبتمبر الماضي تحت شعار "امرأة، حياة، حرية"، بعد مقتل مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق.
ووصلت شرارة الاحتجاجات إلى 161 مدينة إيرانية على الأقل، وقتل ما لا يقل عن 460 متظاهرا بينهم عشرات الأطفال والنساء.
فيما اعتقلت السلطات نحو 20 ألف شخص، وحكمت بالإعدام بتهمة "الحرابة" على 41 محتجا نفذت الحكم في اثنين منهم، مما أثار غضبا أمميا ودوليا.
كما لجأت السلطات الإيرانية إلى شتى أنواع القمع لإخماد الاحتجاجات على مستوى البلاد.
-
صندوق النقد: نتطلع لمرونة سوق الصرف في مصر بعد نهاية ديسمبربعد موافقته على حزمة مساعدات بـ3 مليارات دولار على مدى 46 شهراً اقتصاد
-
مع انتهاء عرض الجزء الأول.. محمد فراج يكشف سر "الغرفة 207"النجم المصري قال للعربية.نت إن المسلسل خطوة مهمة في حياته ثقافة وفن
-
أسعار النفط تواصل ارتفاعها مدعومة بضعف الدولار وخطة أميركية لتعزيز الاحتياطيالضبابية حول تفشي "كوفيد" في الصين تحد من المكاسب طاقة
-
تشارلز الثالث أصبح ثاني ملك بريطاني تظهر صوره على العملة الورقيةفي 1960 ظهرت أول عملة ورقية ممهورة بصورة في تاريخ بريطانيا وكانت للملكة الراحلة إليزابيث الثانية الأخيرة