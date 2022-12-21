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US President Joe Biden delivers remarks during a meeting with business and labor leaders at the White House in Washington, US, November 18, 2022. (Reuters)
الرئيس جو بايدن
نووي إيران

بايدن: الاتفاق النووي مات.. لكن لن نعلن عن وفاته

مجلس الأمن القومي يؤكد أن الاتفاق النووي مع إيران ليس على جدول أعماله

واشنطن - بندر الدوشي
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، على هامش تجمع انتخابي في 4 نوفمبر الماضي، إن الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران "قد مات"، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة "لن تعلن رسميًا عن وفاة الصفقة"، وفقًا لمقطع فيديو جديد ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء.

وبحسب موقع "أكسيوس" Axios، فإن ذلك التصريح تأكيد قوي حتى الآن على أن إدارة بايدن تعتقد أنه لا يوجد طريق للمضي قدمًا في الصفقة الإيرانية، مما يترك أسئلة رئيسية حول مستقبل برنامج طهران النووي.

وفي أواخر أكتوبر، قال المبعوث الأميركي لإيران روب مالي، إن الإدارة لن "تضيع الوقت" في محاولة إحياء الاتفاق النووي الإيراني في هذا الوقت بالنظر إلى قمع طهران للمتظاهرين، والدعم الإيراني للحرب الروسية في أوكرانيا، والمواقف الإيرانية حول برنامجها النووي.

وأدلى بايدن بهذه التصريحات في محادثة قصيرة مع امرأة حضرت تجمعا انتخابيا في مقاطعة أوشنسايد في ولاية كاليفورنيا.

البيت الأبيض لـ "العربية": الاتفاق النووي مع إيران ليس محل اهتمام في واشنطن حالياً أميركا خاص البيت الأبيض لـ "العربية": الاتفاق النووي مع إيران ليس محل اهتمام في واشنطن حالياً

وطلبت المرأة من بايدن الإعلان عن موت خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) كما يُعرف الاتفاق الإيراني رسميًا. ورد بايدن بأنه لن يعلن "لأسباب كثيرة"، لكنه أضاف بعد ذلك: "لقد مات، لكننا لن نعلن ذلك.. هذه قصة طويلة".

وردت المرأة على أن النظام الإيراني لا يمثل الشعب. ليرد بايدن "أعلم أنهم لا يمثلونك لكنهم سيكون لديهم سلاح نووي سيمثلونه".

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لموقع "أكسيوس" إن "خطة العمل الشاملة المشتركة ليست محور تركيزنا الآن، إنها ليست على جدول الأعمال".

وقال المتحدث: "لا نتوقع التوصل إلى اتفاق في أي وقت قريب"، مشيرًا إلى قمع إيران للمتظاهرين ودعمها لروسيا في الحرب في أوكرانيا. وتابع: "ينصب تركيزنا على الطرق العملية لمواجهتهم في هذه المجالات".

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