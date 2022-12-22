اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عناصر الشرطة في طهران لمراقبة الاحتجاجات (فرانس برس)
احتجاجات إيران

إيران.. السجن لفتاة عمرها 16 سنة بتهمة المشاركة في الاحتجاجات

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أصدرت محكمة في مدينة زاهدان، جنوب شرقي إيران، حكما بالحبس 6 شهور على الفتاة نازنين أحمدي (16 عاما)، بتهمة المشاركة في المظاهرات، وكذلك تهمة "الدعاية ضد النظام".

كما أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات الأمنية في إيران اعتقلت الطالب الجامعي علي ميرزابور في محافظة أذربيجان الشرقية، ونقلته إلى سجن تبريز، شمال غربي البلاد، وفق ما نقلته "إيران نترناشيونال".

يأتي ذلك، فيما تتواصل التظاهرات الغاضبة في مختلف المدن الإيرانية التي انطلقت منذ سبتمبر الماضي عقب وفاة مهسا أميني.

فقد أظهرت مقاطع فيديو من طهران أن المواطنين في حافلات النقل العام دونوا شعاراتهم المناهضة للنظام على كراسي إحدى الحافلات. وتضمنت الكتابات شعارات ضد خامنئي والباسيج.

ورغم مرور أكثر من 3 أشهر، فلا تزال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام مستمرة، وقد حظيت بدعم عالمي واسع من قبل الساسة والنشطاء المدنيين في مختلف الدول، كما استمر الإيرانيون بمختلف أنحاء العالم في تنظيم تجمعاتهم تضامناً مع الانتفاضة، وتنديدا بإعدام المتظاهرين.

ولم تتوقف الاحتجاجات في إيران منذ انطلاقها في 16 سبتمبر الماضي تحت شعار "امرأة، حياة، حرية"، بعد مقتل مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق.

هتافات الغضب بإيران تتواصل.. "خامنئي يا ظالم.. سندفنك تحت التراب" إيران احتجاجات إيران هتافات الغضب بإيران تتواصل.. "خامنئي يا ظالم.. سندفنك تحت التراب"

ووصلت شرارة الاحتجاجات إلى 161 مدينة إيرانية على الأقل، وقتل ما لا يقل عن 460 متظاهرا بينهم عشرات الأطفال والنساء.

فيما اعتقلت السلطات نحو 20 ألف شخص، وحكمت بالإعدام بتهمة "الحرابة" على 41 محتجا نفذت الحكم في اثنين منهم، مما أثار غضبا أمميا ودوليا.

كما لجأت السلطات الإيرانية إلى شتى أنواع القمع لإخماد الاحتجاجات على مستوى البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نشرة الخامسة | موسكو: تزويد أوكرانيا بـ"باتريوت" حرب أميركية مباشرة نشرة الخامسة | موسكو: تزويد أوكرانيا بـ"باتريوت" حرب أميركية مباشرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط